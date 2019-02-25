У Бориславі введуть в експлуатацію два резервуари, щоб стабілізувати водопостачання у місті

У Бориславі проводяться роботи із введення в експлуатацію двох резервуарів чистої води на вул. Палія (т. з. «військових збірників»). Це ще один крок до стабілізації питання водопостачання в місті.

Про це повідомили у Бориславській міській раді

Вчора, 26 лютого, оглянули хід виконання робіт міський голова Ігор Яворський, голова депутатської комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності Руслан Зелінський та голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи Ігор Тарновецький.

Резервуари були встановлені близько 40 років тому, та досі не виконували своєї функції. Характерною особливістю цих збірників є відповідна якість та добротність, що дозволило і зараз їх використовувати.

Зварювальні роботи завершено, змонтовано розподільчий вузол, виконується під’єднання до системи міського водопроводу. Паралельно проходить етап очистки ємностей та процес їх дезінфекції.

Після завершення випробовування системи на герметичність планується її запуск в тестовому режимі. Використання цих резервуарів дозволить зробити запас води на місто в об’ємі 1500 кубометрів, розповіли у міськраді.

Нагадаємо, з початку цього року у Бориславі вода в місті подається тільки 3 години в день. Такий графік подачі води запроваджений у зв’язку набрання чинності з 1 січня 2019 року Закону України «Про ринок електричної енергії».

Закон про ринок електроенергії ставить жорсткі і фінансово неможливі до виконання умови щодо закупівлі електроенергії непобутовим споживачам, зокрема, водопостачальному підприємству м. Борислава – КП «Вододар».

Зонний облік, який до цього часу дозволяв підприємству використовувати нічний тариф для подачі води, скасовано. Електроенергія тепер коштує підприємству приблизно в чотири рази дорожче.

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