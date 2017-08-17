Бориславська школа-інтернат отримала подарунок від французьких благодійників

Як інформує «Ротарі Клуб Трускавець», вчора, 16 серпня, до Бориславської школи-інтернату для дітей з вадами опорно-рухового апарату (директор Наталія Тіщенко) було доставлено гуманітарну допомогу від французьких благодійників – Асоціації «Іруаз-Україна». Передісторія цієї допомоги така – близько місяця тому у Трускавці перебувала група французьких, американських та українських волонтерів, які зустрілися із знаним волонтером та громадським активістом Сергієм Розорою. Почувши про потреби спеціалізованої школи-інтернату у Бориславі, в якій перебуває близько ста дітей (у тому числі круглі сироти), представники ГМ «Опора» Тарас Гаталяк, БФ «Патріот-Львів» Уляна Дейнека та Асоціації «Іруаз-Україна» Марі Налін та Дідьєр Налін вирішили допомогти чим лиш можна.

Отже, 16 серпня у школу-інтернат було завезено подарунок від французьких волонтерів, а саме декілька вертикалізаторів, візок, спеціальне ліжко та інше обладнання. До розвантаження благодійної допомоги долучився волонтер Корпусу Миру в Трускавці Андрій Ленець.

Уляна Дейнека і Тарас Гаталяк пообіцяли довезти ще ряд позицій обладнання, необхідного дітям з особливими потребами. В знак подяки волонтери отримали грамоту та сувенір, виготовлений руками дітей школи-інтернату.

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