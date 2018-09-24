Бориславська школа перемогла у конкурсі та отримала грант

На початку 2018 року Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА запрошував до участі у конкурсі: «Деревина для енергії: Конкурс кращих практик використання деревної біомаси для виробництва енергії у Львівській і Закарпатській областях». Ціль конкурсу – підтримка та розповсюдження практик, ідей та інновацій у використанні деревини для енергії.

Серед 14 учасників перше місце у конкурсі «Деревина для енергії: Конкурс кращих практик використання деревної біомаси для виробництва енергії» здобула Бориславська ЗОШ №9 і отримала інноваційний гранд у розмірі 1300 швейцарських франків, які будуть використані для побудови приміщення для зберігання палива для реконструйованої котельні.

Тоді ж за допомогою робочої групи було створено відео «Борислав. На шляху до енергонезалежної громади», в якому відображено місцеві потреби щодо використання енергії та пропоновані інноваційні рішення. У цьому 10-ти хвилинному ролику громада Борислава представляє свої «енергетичні реалії», пропонуючи креативні рішення щодо заготівлі та подальшого використання енергетичної деревини. Це промо-відео про енергетичне минуле, сучасне та майбутнє Борислава з субтитрами на англійській мові можна переглянути на YouTube.

За допомогою цього відео учасники програми мають на меті надихнути сусідні громади та стимулювати обговорення сталого використання біоенергії в Україні та за її межами.

Конкурс реалізувався в межах проекту «Визначення можливостей зеленої енергії в Українських Карпатах». Проект був націлений на підтримку переходу українського гірського регіону до надійного незалежного енергопостачання в майбутньому шляхом оцінки сталого енергетичного потенціалу деревини і пошуку можливостей ефективного використання місцевих відновлювальних джерел енергії.

Проект «Визначення можливостей зеленої енергії в Українських Карпатах» є частиною проекту Kooperation in der Waldforschung Ukraine-Schweiz 2017-2020, підтриманого Швейцарським Секретаріатом Досліджень, Освіти та Інновацій. Проект реалізується у партнерстві між Швейцарським Федеральним Інститутом Дослідження Лісу, Снігу та Ландшафту WSL, Національним Лісотехнічним Університетом України, ГО Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», Центром розвитку та навколишнього середовища Бернського Університету.

Прес-служба Львівської ОДА

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