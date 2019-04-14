Бориславське проводове радіо буде на ФМ, а Трускавець традиційно пасе задніх

Бориславське проводове радіо «Слово» перемогло в конкурсі Національної ради з питань телерадіомовлення та отримало ліцензію на FM-хвилю (100.2 мГц). Про це поінформував міський голова Борислава Ігор Яворський. «Це вирішальний крок для того, аби залишити проводове мовлення на території нашого міста в історії. Невдовзі слухачі зможуть почути радіопередачі на будь-якому ФМ-приймачі, вдома, в автомобілі, через Інтернет-канали, у Бориславі та у всіх навколишніх населених пунктах. Це, зокрема, вирішить і проблему обмеженого доступу до інформації для людей похилого віку, для яких це питання було вкрай важливим. Вітаю директора комунального підприємства Тетяну Шеремету та весь колектив «Радіо «Слово». Дякую за Вашу наполегливість та плідну співпрацю», – привітав працівників радіо «Слово» з перемогою Ігор Яворський.

У Трускавці мова про те, щоб комунальне проводове радіо (КП «Редакція міського радіомовлення») працювало в Інтернет-мережі чи хоча б мало свій сайт, ведеться вже з 2015 року. Особливо на потребі впровадження передових технологій в медіа-просторі міста та ефективнішої ролі радіо як засобу комунікації влади та громадськості наголошує заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко. Як інформує наше власне джерело, саме Олександр Олександрович наполягав на тому, щоб комунальне проводове радіо Трускавця, яке з 2015 р. очолює журналіст Любомир Поливка, теж отримало ФМ-частоти і вело своє мовлення для більшої аудиторії слухачів.

Не таємниця, що з кожним роком зменшується кількість абонентів, котрі користуються «колгоспником», тож задля виживання вихід на ФМ-хвилі та робота в Інтернеті – адекватна відповідь радійників на виклики часу. На жаль, Трускавець не може похвалитися таким здобутком як Борислав – у курортній столиці України досі немає комунального радіо на ФМ-хвилі, а навіть немає банального веб-сайту проводового радіо.

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