Бориславця-грабіжника засудять на кілька років

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно раніше судимого 29-річного мешканця Борислава, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 23.12.2018 – 01.04.2019, зловмисник здійснив у Бориславі 5 епізодів вказаного кримінального правопорушення. Так, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, а обвинувальний акт 16.04.2019, скеровано до Бориславського міського суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

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