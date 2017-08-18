Брехливі журналісти правду чути не бажають

By  | 15.08.2017 | Filed under: Новини

Під час щотижневої оперативної наради в Трускавецькій міській раді 15 серпня були дані роз`яснення по ситуації навколо сміттєвих контейнерів. Нагадаємо, що минулого тижня фірма «ДВ-Екосвіт», яка до 1 серпня займалася вивезенням твердих побутових відходів з Трускавця, почала забирати свої контейнери.

Отож, заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький повідомив, що 21 серпня остаточно завершується процедура закупівлі нових сміттєвих баків, і договір може бути укладений вже 22 серпня. Тим не менше вже зараз у місто поступають нові контейнери. Так, цього тижня до Трускавця має прибути 53 нові контейнери, які повністю знімуть проблему нестачу контейнерів на деяких майданчиках для збору ТПВ. А з фірмою «ДВ-Екосвіт», яка не хотіла свої контейнери ні продати Трускавцю, ні навіть здавати в оренду, досягнуто домовленості щодо користування контейнерами до кінця місяця. Олексій Балицький висловив жаль, що на нараді відсутні ті «журналісти», які вже не вперше подають неправдиву інформацію та подають коментарі посадових осіб у спотвореному вигляді.

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