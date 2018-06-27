«Брудна» кампанія проти Юлії Тимошенко ведеться нинішньою владою вже понад чотири роки

Системно в інтернет-ЗМІ та регіональних газетах поступово розгортається потужна та відверто замовна брудна інформаційна кампанія проти політичної партії «Батьківщина» та її лідера Юлії Тимошенко.

За нашою інформацією, за цією кампанією стоять особисто Президент України Петро Порошенко та міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Технологія кампанії дуже проста. Спочатку публікується текст на інтернет-ресурсі, який не має реєстрації як ЗМІ, далі він виступає першоджерелом, з якого йдуть передруки в регіональних друкованих та інтернет-ЗМІ.

Варто наголосити, що матеріали однотипного характеру з однаковими фото і навіть заголовками з’являються у медіа практично у всіх областях України.

Так, з останнього – до нас телефонують редактори районних газет Львівщини з інформацією, що на цей тиждень вже мають такі «замовлення» з метою очорнити презентацію «Нового курсу України». На щастя, маємо відповідальних редакторів, які таку інформацію не розміщують.

Тим більше, маємо інформацію й про те, що керівники РДА, просто погрожують редакторам, аби ті не розміщували матеріали про Батьківщину, мовляв, що не буде фінансування на пресу.

Партія ВО «Батьківщина» звертається до всіх чесних журналістів з проханням дотримуватись стандартів журналістської етики та не мати справ з замовними матеріалами.

Бігборди

У Львові та області з’явилися бігборди з досягненнями Петра Порошенка за час його президентства. І чомусь у суспільстві немає такого масового обурення – чому їх так багато, де взяли гроші?

В партії є членські внески, а у Президента – чи це, бува, не з наших кишень взяли гроші на розміщення?

В плані популяризації можна говорити, що «Батьківщина» активно присутня у Фейсбуці – нещодавно Юлія Тимошенко почала особисто робити дописи у цій соціальній мережі.

Можна згадати

Колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт на замовлення правлячого режиму в Україні роками проводив цілеспрямовану кампанію з дискредитації лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Це доводять матеріали скандальної справи Манафорта у Федеральному суді США, які оприлюднила одна з найавторитетніших британських газет The Guardian (Зе Гардіан).

Багатомільйонний лобістський проект працював на тотальне знищення ключового опонента олігархічного режиму України – Юлії Тимошенко. Створення її вкрай негативного образу – в Україні і світі – коштувало Партії регіонів 75 млн дол. (2,25 млрд грн). Щоб скомпрометувати лідера «Батьківщини», команда Манафорта вдавалася до найцинічніших методів: сфабриковані дані, відеоролики зі штучними ярликами «корупціонера» чи «газової принцеси». Прізвище Юлії Тимошенко мало з’являтися у словосполученнях зі словом «концтабір», щоб створити враження, що вона спонукає до створення концтаборів у країні. Ці повідомлення масово поширювались армією ботів та тролів у соцмережах.

Руслан Заєць

Також читайте