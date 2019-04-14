Будь благословенна, Мамо!

18 Матерів, 18 фантастичних життєвих історій і як мінімум понад півсотні нових життів. Фотовиставку робіт мисткині Тетяни Вінницької було відкрито у неділю, 12 травня, в Художньому музеї Михайла Біласа.

Перед тим як станеться чудо, виникає ідея. Спочатку розпливчаста, потім щораз чіткіша та з новими деталями. І зрештою ідея стає матеріальною, стається чудо – виникає щось нове. Чи то дитина, чи то фотовиставка.

Але в ідею потрібні інвестиції – вкладати час, зусилля, знання, гроші, любов. Терпеливо очікуючи та піклуючись про ріст та розвиток, наприкінці маєш результат. Але й після цього робота над проектом не припиняється. Чи то проект «Дитина», чи то проект «Бізнес», чи то «Хобі» або «Самовдосконалення». В будь-якому випадку самореалізація та самоствердження є складовою частиною проекту.

На стінах Художнього музею Михайла Біласа – 18 фотографій, 18 портретів матерів, які народили та виховали троє чи більше дітей. Є серед них корінні трускавчанки, а є теперішні жительки міста, котрі народилися чи то в далекому карпатському селі, чи на східних рубежах нашої держави. Усі вони молоді і красиві, та усі поклали свої життя на вівтар власних дітей. Є багаті і не дуже. Щасливі і не дуже. Історія кожної з них могла б стати сюжетом для цікавої книги-бестселера. Тільки Автор знає розв`язку та фінал такої книги. І лише Він знає сюжети доль у другому, третьому та наступних сезонах.

Тетяна Вінницька, випускниця факультету журналістики Львівського НУ «Львівська політехніка», працівниця одного з відділів Трускавецької міської ради – також багатодітна мама. Ідея створити цикл фотопортретів до Дня Матері прийшла до неї осмислено. Фотографувати вона любить і вміє, але, зізнається, трохи страшнувато було братися за реалізацію такого надважливого проекту. Проте результат перевершив всі очікування – виставка вийшла крутою і затребуваною часом та людьми. Це засвідчили і аншлаг в день відкриття, і вдячні відгуки глядачів, і подальші плани Тетяни Вінницької, котрі виникли внаслідок натхнення від дня 12 травня.

У Трускавці є більше ніж півтори сотні багатодітних матерів. Одні з них відпустили своїх орленят чи лелеченят у вільне кружляння просторами світу, інші ще піклуються над малечею у недавно звитих сімейних гніздечках. 18 мам віком від 32 до 55 років погодилися на участь в проекті Тетяни Вінницької, і тепер їхні світлини сонячним сяйвом прикрашають давню резиденцію Раймунда Яроша, старовинну віллу «Ґопляна» (теперішній Художній музей Михайла Біласа). З портретів посміхаються Галина Носова, Лідія Кондратик, Анна Костюк, Лілія Гурська, Ольга Табачна, Маргарита Дубовкіна та ще дюжина інших мам, чиє покликання – давати життя та крила.

Від осені до весни тривав процес. Коли земля покривалася жовтим листям, у серці Тетяни Вінницької зародилася ідея вшанувати Маму. Коли земля буяє зеленню та квітами, коли сонечко тішить лагідно-пестливим промінням, а недільні дзвони закликають на маївку, Трускавець теж вшановує Маму. Концертами та букетами квітів, словами любові і фотовиставкою.

Завітайте в музей Михайла Біласа – фотовиставка Тетяни Вінницької “Українські багатодітні матері. Портрети” експонуватиметься до кінця місяця, присвяченого Мамі.

Володимир Ключак

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