Будні трускавецької міліції: пошкоджені турнікети та п’яний водій зі зброєю

By  | 13.11.2017 | Filed under: Новини

Як поінформував на понеділковій нараді в Трускавецькій міській раді 13 листопада начальник Трускавецького відділення поліції Богдан Собко, за фактом пошкодження турнікетів в бюветі порушено кримінальне провадження. В коментарі для газети «Високий замок» мер міста Андрій Кульчинський зазначив, що ставиться негативно до вчинку активістів, які пошкодили турнікети.

Також Богдан Собко поінформував, що протягом минулого тижня було затримано чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. При цьому один з водіїв ще мав у автомобілі боєприпаси, що було виявлено під час огляду машини. За цим фактом порушено кримінальне провадження, дані внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань.

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