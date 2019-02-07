Будьте пильними та звертайтеся в СБУ

Служба безпеки України закликає львів’ян та гостей області бути пильними під час виборчої кампанії.

Ваша безпека – це наша робота. Проте сьогодні, як ніколи, нам дуже потрібна допомога кожного українця, ваша виваженість та вміння не піддаватись на провокації.

Україна – демократична країна і кожен має право на політичну діяльність. Проте все має відбуватися у рамках закону та здорового глузду. Ми впевнені, львів’яни ще раз доведуть, що вони виважені та толерантні.

СБУ не виключає, що ворог захоче використати передвиборчий процес для того, щоб зашкодити Україні. Ми уважно придивляємося до тих, хто може або хоче влаштувати провокації. Ми зробимо все належне для того, щоб вибори пройшли мирно.

Якщо ви маєте інформацію про підготовку теракту; замаху на життя громадських чи державних діячів, людей, які беруть участь у виборах; або знаєте про інші злочини проти виборчих прав і свобод – закликаємо повідомляти про це правоохоронців.

Наші контакти: телефон «гарячої лінії» Управління СБУ у Львівській області (032) 261 61 43, email usbu_lvi@ssu.gov.ua

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.

Прес-центр УСБУ у Львівській області

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