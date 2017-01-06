«BUKOVYTSIA»: день народження відсвяткували, сезон відкрили

«BUKOVYTSIA» – сучасний гірськолижний комплекс, 11 км від Трускавця.

Перший день народження комплекс відзначив 5 січня 2017 року. Попри молодий вік, інфраструктура «BUKOVYTSIA» вражає. Сучасне технічне обладнання – гармати зі штучним осніженням, ратрак , хороші бугельні витяги – дозволило зробити якісний гірськолижний спуск довжиною в кілометр.

«BUKOVYTSIA» по праву можна назвати найграндіознішим об’єктом і найсуттєвішою інвестицією в розвиток спортивної і туристичної галузі Дрогобиччини. Розвиток комплексу дасть новий поштовх туристичній привабливості цілого регіону, а особливо Трускавцю, який від сьогодні по праву можна називати ще й гірськолижним курортом. Однозначно, «BUKOVYTSIA» стане неперевершеною атракцією, котра привабить додаткові потоки туристів в Трускавець

Інвестором комплексу виступив український підприємець Віталій Мицак – людина безмежно закохана в гірськолижний спорт, в минулому – спортсмен гірськолижник. Син відомого засновника та тренера гірськолижної школи Івана Мицака почав займатись лижним спортом саме в Бориславі. На святкуванні можна було зустріти ще одного відомого представника цієї родини – Дмитра Мицака – чемпіона України з гірськолижного спорту, члена Олімпійської збірної України, учасника Олімпіади в Сочі.

Попри свою основну діяльність «BUKOVYTSIA» приймає активну участь в соціальних та інших проектах. На базі комплексу функціонує дитяча спортивна гірськолижна школа «Сніжинка», в якій вже зараз налічується біля 50-ти вихованців. Діти мають можливість безкоштовно займатись недешевим гірськолижним спортом. Їх забезпечують спортивною формою, лижним спорядженням і безоплатними витягами на гору. Цей проект – реальний вклад у виховання підростаючого покоління та розвиток українського гірськолижного спорту!

Спільно з ГО «Європейська інтеграція України» (голова Іван Цегенько) 8-9 лютого 2017 року на схилах «BUKOVYTSIA» відбудуться дитячі гірськолижні змагання «BUKOVYTSIA OPEN». До організаційного комітету змагань ввійшли міські голови Трускавця, Борислава та Дрогобича. В подальшому турнір планується зробити щорічним. Наперед відомо, що на запрошення голови ГО «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька згоду на участь уже дали дитячі команди з України, з Польщі та Словаччини. Тож «BUKOVYTSIA OPEN» має всі шанси отримати звання міжнародних змагань.

Під час святкування першої річниці лижники виконали символічний спуск, яким офіційно відкрили сезон 2017 року.

Вітаємо власників та лижників із чудовим початком! Збираймо друзів і гайда – «BUKOVYTSIA» запрошує!

Детальніше дізнатись про умови перебування, послуги, ціни, переглянути більше фото та онлайн-трансляцію на «BUKOVYTSIA» можна на сайті гірськолижного комплексу http://bukovytsia.com/.

Тетяна Вінницька

Трускавецький вісник

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