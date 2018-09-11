Булінг у школах Львівщини

«Друзі, як не прикро це озвучувати, але булінг на Львівщині існує», – зазначив головний юститор Львівщини Тарас Грень.

Провівши соцопитування населення Львівщини щодо проблемних питань районів, самими школярами було озвучено про те, що існує проблема булінгу в школах.

Булінг – це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо.

Досліджуючи проблему існування булінгу у школах стало очевидним, що серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми по відношенню одне до одного.

За даними дослідження UNICEF Україна за 2017 рік, 67% дітей стикалися з булінгом. Чверть із них безпосередньо зазнали цькувань. 48% цих дітей нікому не розповідали про пережите.

Окрім того, за даними ВООЗ у 2016 році, Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу серед 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців).

Через наявність великої кількості дітей які стикаються із залякуванням Міністерство юстиції України виступило з ініціативою проведення в рамках проекту «Я маю право!» загальнонаціональної кампанії «Стоп булінг», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та за сприяння з Національною поліцією України.

Як зазначається, в рамках кампанії «Стоп булінг» розроблено інформаційні матеріали, з яких можна дізнатися як діяти в ситуації, якщо ви стали свідком або жертвою булінгу, що найбільш розповсюдженим видами булінгу є психологічний і фізичний, проте як наслідок поширення ролі комунікаційних технологій: телефонного зв’язку, Інтернету та соціальних мереж, з’являється новий вид цькування – кібер булінг – особлива форма взаємин між дітьми, що за відсутності реагування може перерости в насильство.

У матеріалах також міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей, як діяти якщо ваша дитина стала жертвою боулінгу, якщо ви стали свідком булінгу, якщо ваша дитина агресор, надано телефон Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103, куди можна звернутись за консультацією.

Працівниками Головного та районних структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Львівській області протягом вересня проводяться заходи щодо роз’яснення поняття булінг, що робити якщо дитина стала жертвою або свідком булінгу, також роздаються інформаційні буклети та плакати.

«Важливим при проведенні таких заходів є думка самих дітей з цього приводу», – повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівської області Тарас Грень.

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області

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