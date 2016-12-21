За 11 місяців 2016 року селищний бюджет Східниці вже перевиконано у 3 рази. Доходи бюджету Східниці на 2016 рік був затверджений у розмірі 6,2 млн грн, за січень-листопад доходи селищного бюджету склали 17,999 млн грн.

Про це у своєму звіті за 2016 рік сказав селищний голова Східниці Іван Піляк.

За його словами, за цей період доходи загального фонду зросли на понад 4 млн грн з (6,2 млн грн до 10,4 млн грн), а спеціального фонду на 7 млн грн (з 232 грн до понад 7 млн грн).

Найбільшу частку доходів загального фонду становили: плата за землю – 4 млн грн (ріст порівняно з минулим роком майже 1,5 млн грн); єдиний податок – 3,1 млн грн (ріст порівняно з минулим роком майже 1,3 млн грн); акцизний податок – майже 1,5 млн грн (ріст майже 0,5 млн грн); доходи спеціального фонду за 11 місяців становлять 7,589 млн грн.

Іван Піляк розповів, що в цьому році за кошти селищного бюджету була здійснена реконструкція приміщення швидкої допомоги. У бюджеті селища на ці потреби було передбачено кошти у розмірі 1,2 млн грн. Завершено реконструкцію садочку. Збудовано берегоукріплення на лівому березі річки Східничанка на вул. Шевченка,10 та правому березі цієї ж річки в районі амфітеатру на вул. Шевченка 6 В. Розроблено проектну документацію щодо берегоукріплення (проект поданий до департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА щодо співфінансування на 2017 рік).

У цьому році проведено також будівництво каналізаційного колектора по вул. Незалежності. За кошти селищного бюджету розроблено проектно-технічну документацію на будівництво каналізаційний колекторів по вул. Незалежності, Шевченка, Котляревського, Коновальця. Ці проекти подано на грант ЄДРПР.

Коштом селищного бюджету для школи у Східниці (вона є у підпорядкуванні відділу освіти Бориславської міської ради) були придбані парти і крісла, інтерактивну дошку та програмне забезпечення. Селищна рада виділила кошти на заміну силового кабелю для електропостачання школи та маски індивідуального захисту пожежників.

Також коштом селищного бюджету проведений капітальний ремонт клубу, робилися ремонт доріг та тротуарів, облаштування пішохідних доріжок, проведено вуличне освітлення. Було проведено ряд спортивно-масових заходів не лише місцевого, а й обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня та інше, – розповів у своєму звіті селищний голова Іван Піляк.

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