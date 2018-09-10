Бюро правової допомоги: два роки діяльності у Трускавці

1 вересня 2016 року перший дзвоник пролунав не тільки для маленьких школярів. Два роки тому розпочали свою діяльність в нашому краї і бюро правової допомоги.

Вже 8 вересня на «Трускавецькому віснику» було розміщено першу статтю про діяльність бюро під назвою «Про Трускавецьке бюро правової допомоги» (посилання http://protruskavets.org.ua/pro-truskavetske-byuro-pravovoji-dopomohy/). І від того часу наше Інтернет-видання є стабільним та надійним партнером не лише відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги», але і Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (керівник Марія Николаїшин). Наслідком плідної співпраці стали не лише десятки публікацій, але в першу чергу реальна допомога людям, котрі довідалися через наше Інтернет-видання про діяльність бюро та звернулися туди за правовою допомогою. А коли бачиш реальний результат і чуєш слова вдячності людей, то тоді розумієш, що недаремною є твоя праця, і надихаєшся, окрилюєшся, прагнеш і надалі творити добро, допомагати людям.

Сьогодні, 10 вересня, в приміщенні Трускавецького бюро на Данилишиних, 62 (навпроти міграційної служби), пройшов круглий стіл, присвячений другій річниці діяльності бюро. Участь в ньому взяли директор Стрийського центру Марія Николаїшин, головний спеціаліст Трускавецького бюро Софія Габрівська, директор Трускавецького центру зайнятості Маргарита Роман, директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оксана Костишин, директор Трускавецької центральної бібліотечної системи Наталія Марковецька, директор Трускавецького територіального центру з обслуговування одиноких та непрацездатних осіб Олена Пилат, начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Каніна, журналісти Ніна Федько, Володимир Ключак та Віталій Циніцький.

Подібна зустріч вже проходила в бюро 24 січня ц.р. і стосувалася підсумків роботи за 2017 рік. Та пройшло 9 місяців, змінилися люди та обставини, появилися нові виклики часу. Саме про взаємодію між різними структурами та організаціями, а також про ефективніші методи роботи і поговорили на сьогоднішньому круглому столі. Дискусія виявилася надзвичайно цікавою та результативною.

Отже, теми, які були заторкнуті під час сьогоднішньої дискусії на круглому столі:

1) надання правової, психологічної та інших видів допомог учасникам АТО,

2) залучення нових клієнтів з середовища працівників комунальних підприємств та санаторно-курортних закладів, проведення серед них правопросвітницької та консультативної діяльності,

3) вузька спеціалізація тем адміністративної та кримінальної відповідальності за конкретні види правопорушень в середовищі учнівської молоді з залученням представників правоохоронних органів,

4) особливий акцент щодо роз`яснень пенсійного законодавства, зокрема в «заробітчанському» середовищі та серед підприємців і найманих робітників, які отримують зарплату «в конвертах»,

5) круглі столи, їх підготовка та висвітлення,

6) теми булінгу, насильства стосовно осіб старшого віку, торгівлі людьми та відповідальності за розповсюдження наркотиків,

7) розширення публічного простору шляхом створення нових дискусійних майданчиків в бібліотеках, центрі зайнятості, санаторіях, Народному домі тощо.

Звісно, жвава дискусія небайдужих та фахових людей породжує відповідні висновки, які потім беруться на озброєння. Так буде й цього разу, адже Марія Николаїшин скрупульозно записувала кожну з пропозицій, щоб з часом втілювати їх в життя.

Багато добрих слів лунало на адресу попередньої працівниці Трускавецького бюро правової допомоги Мар`яни Шуляк, для якої робота в бюро стала стартом для подальшого кар`єрного зростання. Представники всіх без виключення служб висловили надію, що співпраця з новою працівницею бюро Софією Габрівською буде такою ж плідною та результативною.

А на завершення нагадаємо для чого ж створені бюро правової допомоги та чим вони займаються.

Отже, основними видами діяльності бюро є:

- правопросвітництво у територіальних громадах;

- надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань;

- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги;

- представництво інтересів громадян в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

У рамках правопросвітництва у територіальних громадах бюро:

- розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

- проводить тематичні семінари, лекції для визначених категорій осіб;

- організовує інші інформаційно-просвітницькі заходи: тематичні вікторини, правові ігротеки, квести, інформаційні сесії, дискусійні круглі столи.

Для забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги працівники бюро:

- проводять особистий прийом та облік осіб, які звертаються до бюро;

- роз’яснюють положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги;

- розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги (5 календарних днів);

- надають правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових питань;

- складають заяви, скарги, інші документи правового характеру.

Для реалізації такої функції як забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги бюро:

- приймає заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- допомагає у складанні таких заяв, здійснює їх реєстрацію.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги включає:

- представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

- посвідчення довіреності, виданої особою на представництво її інтересів.

Крім цього, працівники бюро забезпечують доступ громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України шляхом:

- надання доступу до комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням;

- надання консультацій, роз`яснень правил пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів.

Цілі діяльності відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги»:

- підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих міст;

- зменшення ризику обмеження доступу до права і правосуддя для найбільш соціально вразливих суспільних верств населення у зв’язку із недостатністю послуг адвокатів у сільській місцевості та малих містах шляхом запровадження виключного права адвокатів на представництво в суді;

- посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад;

- сприяння більшому залученню територіальних громад до роботи сформованих ними органів місцевого самоврядування.

На практиці це означає, що кожен, хто звернеться до бюро за юридичною консультацією – її отримає, як і матиме доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Крім того, клієнти матимуть змогу через бюро отримати доступ й до адвокатських послуг – якщо це буде необхідно та у випадку належності до визначених законом категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Трускавецьке бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

За два роки діяльності Трускавецьке бюро правової допомоги надало 1785 правових консультацій, здійснено 26 виїздів мобільних пунктів доступу до БПД, проведено 210 правопросвітницьких заходів.

Володимир Ключак

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