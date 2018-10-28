Більше року доводиться чекати, щоб отримати одну довідку з Трускавецької міської ради. Це що, бюрократія, халатність чи умисна злочинність? Чи одне, друге й третє разом? І як взагалі таке можливе?

Насправді у Трускавці можливе все. Яскравим доказом цьому є приклад одного підприємства, котре з грудня 2017 року марно намагається отримати довідку з міської ради, без якої об’єкт не можна ввести в експлуатацію…

Оскільки газ в Україні є досить дорогим, імпортованим з Росії енергоресурсом, держава всіляко заохочує перехід на альтернативні види палива. Великі підприємства оптимізують видатки, модернізують котельні, а часто будують нові, базовані на альтернативних видах палива (електроенергія, тверде паливо, сонячна енергія та інше).

Не є винятком і Трускавець – ряд санаторіїв диверсифікують опалення і паралельно з газовим (чи і взагалі відмовившись від нього) споруджують котельні на твердому паливі. Одним із таких санаторіїв є готельно-курортний комплекс «Карпати».

В грудні 2017 року генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак звернувся до міського голови Трускавця Андрія Кульчинського з листом (вих. №769 від 18.12.2017). У ньому заявник просить скасувати оплату пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту, зазначену в п.14 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Це не є якась примха чи небажання платити пайову участь, а вимога закону. Так, стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка носить назву «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту», в пункті 4 (підпункт 9) чітко та недвозначно вказує: «До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: … об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу». Інакшими словами, котельня – об’єкт енергетики, тож при її спорудженні пайова участь не сплачується.

Відповіді на цей лист Лев Грицак так і не отримав. Звісно, це вже порушення чинного законодавства України про звернення громадян. Але, можливо, у кінці грудня та січні в мерії так гучно святкували та відходили від корпоративів та новорічно-різдвяних свят, що забули про якесь там звернення і про потребу дати хоча б якусь відповідь.

На нагадування та прохання дотримуватися закону та все ж видати такий документ, який був би складовою пакету документів для введення котельні в експлуатацію – мовчанка. І тільки на повторне звернення, подане в жовтні ц.р. (вихідний лист №435 від 03.10.2018), Лев Грицак отримує відповідь за підписом в.о. міського голови Олексія Балицького (виконавець О. Лобос). На трьох аркушах – словесна еквілібристика і нуль конкретики. Остання фраза вбиває: «Наведені Вами обставини не можуть бути підставою для видання запитуваного документу».

- Це робиться міським головою цілеспрямовано, щоб тримати мене як голову МГО «Рада Старійшин», яка має своє бачення на політику міської влади, в певному «тонусі» і в залежності, – коментує ситуацію генеральний директор «Карпат» Лев Грицак. – Іншого пояснення цьому не можу знайти. Я не є той хлопчик, який сьогодні сів у крісло керівника підприємства, маю досвід і господарської, і громадської, і політичної роботи, двічі був міським головою. Але розрахунки в міського голови неправильні, він дуже помиляється. Такі недружні дії міської влади можна трактувати як недоброзичливе ставлення до підприємництва, а навіть як перешкоджання підприємницькій діяльності…

Звісно, ГКК «Карпати» не збирається миритися з такою підвішеною ситуацією і вживатиме певних заходів. Якими вони будуть, порушники закону побачать.

А громада мала б подумати, що ж робити з бюрократією, котра процвітає в Трускавці і душить здорове підприємницьке середовище. Майже півтори сотні трускавецьких чиновників, котрі сидять у теплих кріслах і отримують зарплату з коштів платників податків, могли б нарешті мати совість і хоча б попробувати вивчити закон. Той закон, котрий вони мають неухильно виконувати. В даному випадку ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Зараз багато говориться про порушення законів на рівні області чи держави, але все починається знизу. Малі чиновники, котрих давно пора звільнити за профнепридатністю, уявляють себе царьками і вершителями доль людських. Вони стараються і надалі працювати непрозоро, абияк, щоб тільки мати якусь власну вигоду, займаються відписками та виявляють небажання діяти по-новому, без корупційних схем та махінацій.

Випадок з ГКК «Карпати» показує, як на місцевому рівні блокується будь-яка хороша ініціатива. Мовляв, і надалі купуйте дорогий російський газ, тільки не запускайте котельню на дровах. Мовляв, платіть пайову участь, хоча це й суперечить закону, а ми знайдемо можливість роздерибанити ваші кровно зароблені гроші. Мовляв, я начальник – ти дурак, тому жодних документів для введення котельні в експлуатацію я тобі не дам. А може хочуть аби їм щось дати в кишеню? Ні, цього не буде!

Бюрократія так в`їлася в печінки українському суспільству, що саме слово «чиновник» чи «бюрократ» сприймається як злодій, ворог і невіглас. Протягом всього часу незалежності України проводяться різні реформи, але кількість чинуш не зменшується, а навпаки, збільшується. Вони працевлаштовують на тепленькі посади своїх братів/сестер/дітей/племінників/кумів та інших родичів і продовжують ссати кров з простих людей. Україна давно потребує такої реформи, щоб вимести мітлою все це чиновницьке кодло, а замість них в органи державної влади та місцевого самоврядування працевлаштувати нових, незаплямованих людей, котрі зараз змушені виїжджати на заробітки за кордон.

Про утиски підприємців у Трускавці мова йде далеко не перший раз. Небажання зрозуміти тих людей, котрі становлять основу економіки України, колись комусь вилізе боком. Чи рано чи пізно, але вилізе…

Володимир Ключак

P.S. Ця стаття абсолютно не спрямована проти міського голови Андрія Кульчинського. Навпаки, вона повинна допомогти йому зрозуміти, що в його оточенні, серед його підлеглих, у тому числі серед певних керівників відділів та управлінь, є люди, котрі його підставляють зараз і підставлять ще не раз. Приклад зі спеціальним зволіканням видачі документу для ГКК «Карпати» є яскравою ілюстрацією та доказом цьому…

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