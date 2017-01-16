Бювет: реконструкція та інші зміни

У центральному бюветі Трускавця на бульварі Торосевича повним ходом тривають ремонтні роботи. І це не просто ремонт – це масштабна реконструкція, яка обійдеться ПрАТ «Трускавецькурорт» приблизно в 25-26 мільйонів гривень.

Нижній бювет – головний на курорті. Хоча багато санаторіїв мають власні бювети плюс функціонує верхній бювет, та все ж саме сюди сходиться найбільше відпочивальників.

Бювет – серце курорту, але його стан давно вимагав кращого. Впадала в око совковість споруди, її сірість та засилля рекламних щитів на стінах, серед яких частина – недержавною мовою, мовою окупанта. У великих залах не було відчуття затишку, гостинності, натомість різко впадали у вічі казенність, застій. Нарікання були справедливими – чому «Трускавецькурорт», який роками заробляє на мінеральних водах Трускавця, щось не зробить з бюветом, чому головна споруда курорту ніяк не дочекається ремонту?

Нарешті крига скресла і реконструкцію розпочато. Як розповідають заступник генерального директора ПрАТ «Трускавецькурорт» Анатолій Стародуб та головний інженер Товариства Володимир Кісак, спочатку розпочато реконструкцію лівої частини бювету. Відбувається заміна теплотраси, яка веде від котельні біля головного адмінкорпусу ПрАТу, що дозволить мінімізувати втрати тепла.

Вікна всередині бювету замінюються на металопластикові. Затишним стане зал, в якому відпочивальники зможуть присісти на нові лавки, повільно смакуючи «Нафтусю» та спілкуючись із друзями. Повністю замінюється система подачі води, підводяться нові комунікації, встановлюється нова сучасна установка підігріву води.

Анатолій Стародуб та Володимир Кісак провели 23 листопада невеличку екскурсію бюветом для представників ЗМІ та громадських діячів Трускавця. Вони показують де і які роботи виконуються, пояснюють потребу цих змін. Бювет залишається діючим, поки що триває реконструкція його лівого крила, яку планується завершити до Нового року. Орієнтовна вартість цих робіт – 5 мільйонів гривень, а вся модернізація бювету «потягне» на 25-26 мільйонів.

У своєрідній «екскурсії» бюветом «гідами» виступили Анатолій Стародуб та Володимир Кісак, а «активними слухачами» – журналіст, головний редактор газети «Трускавець Сьогодні» Назар Хопяк, відеооператор Олександр Драгомерецький, депутат Трускавецької міської ради Олег Карпин, громадський діяч Віктор Пиців і Ваш покірний слуга.

В ПрАТ «Трускавецькурорт» сподіваються завершити реконструкцію головного бювету Трускавця до початку високого курортного сезону 2017 року. Якщо ці плани вдасться зреалізувати, то вже з весни наступного року може запрацювати спільне підприємство ПрАТ «Трускавецькурорт» та Трускавецької міської ради, яке діятиме у форматі Товариства з обмеженою відповідальністю. Приклади співпраці міської влади та приватної структури у Трускавці вже є – взяти хоча б ТзОВ «Трускавецький водоканал», створене ТМР та ТзОВ «Альфа Плюс». Але в цьому випадку місто та ПрАТ матимуть у новоствореному ТзОВ по 50% акцій.

Раніше багато говорилося про те, що Трускавець повинен заробляти на наших мінеральних водах, бо досі всі прибутки йшли в кишеню «Трускавецькурорту». Про те, що Товариство мало ще й видатки на утримання бюветів, свердловин, 42 км (!) труб та інше – якось не дуже говориться.

Вхід в бювет буде платним, поки що вивчаються питання ціни за вхід та шляхів запровадження карткової системи. Вже відомо, що встановлять термінали, які зчитуватимуть інформацію з карток. Відпочивальник купуватиме картку, яка діятиме на певний період часу чи певну кількість відвідувань бювету. Як регулюватиметься питання з санаторіями Трускавця, чи їхні відпочивальники самі будуть купувати картки чи їх вартість включатимуть у ціну путівки – це все в процесі обговорення. Але вже відомо, що для трускавчан цілющі води нашого курорту будуть безкоштовними. Можливо, треба буде показати паспорт, можливо існуватиме якийсь інший механізм, але трускавецькі люди за «Нафтусю», «Марію», «Софію» не платитимуть.

Реконструкція нижнього бювету не обмежиться якісними змінами самої лише споруди – зовсім новий вигляд матиме і територія біля бювету. Хоча, звісно ж, за один день чи навіть місяць всього не зробиш. Зробивши ліве крило бювету, його відкриють для доступу і перейдуть до реконструкції правого крила та центральної частини. Не зауважують гості курорту тих разючих змін, які відбуваються в закритій для доступу задній частині бювету, яка призначена суто для службового користування. Анатолій Стародуб наводить аналогію з ресторанами, де так важливо, щоб було чисто та все згідно правил саме на кухні, де проходить приготування їжі, в холодильниках, де зберігаються продукти. Ми змогли на власні очі побачити, що на «кухні» бювету все гаразд.

Проходимо повз труби, які підведені до пунктів отримання «Нафтусі» відпочивальниками (до краників). Нема ніяких баків для зберігання води, вона завжди поступає свіжою. Кожного ранку воду спускають, щоб гості курорту мали змогу пити свіжі мінеральні води, щойно з джерела.

Станом на 22-23 листопада на курорті перебуває біля 7,5 тисяч відпочивальників, це відображається не лише статистикою, але і пунктами обліку мінвод. Так, на верхньому бюветі взято 2 куби води, на нижньому 5,25 кубів. Кожного дня воду відправляють на аналіз в бактеріологічно-хімічну лабораторію, робляться якісні аналізи мінвод Трускавця за багатьма параметрами. І так кожного дня!

Виходячи з приміщення нижнього бювету, бачимо набридливу рекламу московською мовою – Анатолій Стародуб запевняє, що після реконструкції замість реклами будуть красиві вітражі. Всередині в залі буде встановлено або телевізор, або ж екран із рекламою «Нафтусі» та послуг на курорті. Анатолій Стародуб, який, до речі, є депутатом Трускавецької міської ради, дивується, чому багато позитивних речей, які відбуваються в місті, залишаються непроанонсованими належним чином, незауваженими ЗМІ, а отже і відпочивальниками.

Окремо варто сказати про верхній бювет у Трускавці, розміщений навпроти санаторію «Кристал». В планах ПрАТ «Трускавецькурорт» є реконструювати і його, але на цей об`єкт теж потрібні шалені кошти (там є проблеми з дахом). Добігає кінця спорудження бювету в сан. «Кристал», безкоштовний доступ до нього буде для всіх, хто користувався верхнім бюветом. Мова йде не лише про санаторії «Трускавецькурорту», але і про «Шале Ґрааль», «Женеву», а також «Джерело». До речі, як пояснює Анатолій Стародуб, для дітей буде передбачено окремий вхід. Анатолій Георгійович запрошує обов’язково оглянути новий бювет в «Кристалі», але це вже тема іншого матеріалу.

Звісно, певні питання до «Трускавецькурорту» залишаються, тим більше зважаючи на неодноразові факти порушення попередніх домовленостей, меморандумів, зобов’язань та непросту історію стосунків трускавецької влади з ПрАТом. Тому утримаємося від попередніх висновків, бо, як каже народне прислів`я, «кінець діло хвалить».

Як закінчаться спроби влади Трускавця дружити та співпрацювати із ПрАТом? Чи впровадження платної «Нафтусі» не викличе непередбачуваних наслідків? Чи дійсно громада Трускавця відчує себе власником (або хоча б співвласником) нашого головного багатства і чи матиме з цього зиск? На ці питання поки що відповідати не ризикуємо.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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