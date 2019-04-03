Щороку у дні весняних канікул дитячі бібліотеки України проводять Всеукраїнський тиждень дитячого читання. У теперішній час свято набуває особливого значення – допомагає дітям відчути радість спілкування з книгою, нагадує дорослим про значення друкованого слова у дитинстві, привертає увагу до проблем дитячого читання. Кожен читач, переступивши поріг бібліотеки, потрапляє у світ чарівного слова. Прочитавши книгу, діти стають добрішими, мудрішими і милосерднішими , адже, недаремно кажуть “Книгу прочитав і розумним став”.

У бібліотеку для дітей м. Трускавця завітали учні СЗШ №3 на свято “Чарівне царство книги”. Бібліотекар Леся Цісінська розповіла присутнім про значення книжки у житті людини. Королева книг, Владислава Крейз, з дітьми провела вікторину. Орхан та Туран Алізебайде, Антон Ільницький, Віра Веселовська, Ярина Пасемко зачитали вірші про книжку. Владислава Крейз, Владислав Шукель, Юля Федитник розповідали гуморески. Дівчатка заспівали ряд пісень “Тиждень дитячої книжки”, “Дорога нам книга кожна”, “Хто придумав, що Незнайко” під музичний супровід Лесі Цісінської

Радісний настрій, справжнє казкове свято подарували нашим глядачам юні артисти лялькового театру “Трускавочка” виставою ”Казка про книгу”. Казкові герої зачарували дітей, як у справжній казці.

Цікавий світ пригод, подорожей Книги панував під час вистави “Пригоди Нечитайлика” у виконанні Ярини Пасемко та Орхана Алібейзаде. Діти активно відповідали на запитання Мудрунки та відгадували загадки.

При проведенні свята бібліотекарі розвивали у дітей інтерес до читання, виховували любов до книги, прищеплювали знання та вміння бережливого поводження з нею.

Тиждень дитячого читання закінчився, і дитяча бібліотека чекає на юних відвідувачів, їх батьків, щоб знову відправитись у нові, цікаві та захоплюючі подорожі по безмежній Книжковій країні, де кожен читач відчує себе бажаним гостем.

Також читайте