Час як цінність

Близько двох десятків трускавчан знайшли час, щоб переглянути фільм «Час». Демонстрація стрічки, знятої ще вісім років тому, проходила 12 червня в УРБАН-бібліотеці Трускавця. В прохолодному залі імпровізованого «кінотеатру» бібліотеки глядачі не просто подивилися цей фільм, але ще й обговорили його.

Про що фільм? Науково-фантастичний трилер режисера Ендрю Нікола розповідає про світ, в якому основна валюта – не долари і не євро, не золото і не корпоративні права, а час життя. Люди за все розплачуються хвилинами, годинами, днями, роками. Тож у багатих є шанс жити вічно, а бідні економлять кожну хвилину і замість жити розміреним життям змушені бігати, поспішати, суєтитися. Але від того їм легше не стає.

Переповідати сюжет фільму – значить марно витрачати час, адже фільм необхідно дивитися, причому дивитися уважно. Попри фантастичність сюжету і відчуття дивності зображеного режисером та акторами світу є те, що стосується всіх нас. Це час і система. Час як можливість і система як зло. Тому фільм закінчується руйнуванням системи.

Люди часто впадають в крайнощі, кажучи «У мене немає часу» чи «У мене ще так багато часу». Від цих крайнощів застерігали і філософи, і християнські містики, і просто розумні люди. Кожен з нас має той час, який відміряний Богом, і ми до свого життя не можемо доточити ні однієї секунди. Щоправда, ми можемо скоротити своє життя, і не тільки в спосіб суїциду, але й за допомогою шкідливих звичок, нервувань, непотрібних ризиків типу селфі в екстремальних умовах чи експериментів з йогою.

Люди забувають, що головна ціль має полягати не у доточуванні днів до життя, а в насиченні життям цих же днів. Правильно розподілений час, плани і чітко поставлені цілі дозволяють економити години, дні, тижні для приємних речей, на які теж потрібно завжди виділяти час: на відпочинок, розваги, кохання, самотину, роздуми, подорожі.

Вихованці «Галицької Кіношколи», члени міської Асоціації інвалідів, прості трускавчани, які або бачили цей фільм неодноразово, або ж тільки чули про нього, прийшли до УРБАН-бібліотеки на півтори години, щоб замислитися над часом. Час – така ж цінність, як гривні, срібло, криптовалюта, діти, стосунки, пам`ять. Бережімо його і не витрачаймо намарне.

Хоча час вислизає з-поміж пальців, немов пісок, але полюбімо цю гру з піском. Інвестуймо в час, як в себе.

Володимир Ключак

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