Чемпіон світу з боксу Андрій Котельник зустрівся з юними трускавчанами

By  | 08.06.2018 | Filed under: Новини

У четвер, 7 червня, у Трускавці, в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбулась зустріч вихованців відділення боксу ДЮСК з видатним спортсменом Андрієм Котельником – українським боксером. призером Олімпійських ігор 2000 року, колишнім Чемпіоном Світу у 1-й напівсередній ваговій категорії по версії WBA, кавалером Орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. Про це інформує адміністрація «Спортовця».

Під час зустрічі з трускавецькими дітьми Андрій Котельник, розповів про себе, про те, як тренувався та зміг досягти таких високих спортивних результатів, давав настанови та рекомендації щодо занять спортом та показав майстер клас з тренування боксера.

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