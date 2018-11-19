Чемпіонат Європи з хортингу-2018

Продам талони на Дизпаливо ОККО – по 30 грн за 1 літр (Ціна на заправках – 33.50 грн. за 1 літр). Талони дійсні до 6 лютого 2019 року. По Львову і області. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише [...]
ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)
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