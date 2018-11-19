Чемпіонат Європи з хортингу відгримів у європейському Трускавці

15-18 листопада в Трускавці пройшов третій чемпіонат Європи з хортингу. Курортне європейське місто на чотири дні зібрало 500 учасників з 15 країн. Тому, що молоде українське бойове мистецтво хортинг своїми простими правилами та видовищністю з кожним роком захоплює все більше спортсменів-універсалів, і географія держав, де відкриваються федерації хортингу, збільшується. Так, на чемпіонат Європи у Трускавець приїхали навіть представники Йорданії. Тож хортинг має реальні шанси стати олімпійським видом спорту.

Вже четвертий міжнародний турнір з хортингу відбувся на базі готельно-курортного комплексу «Карпати». На урочистому відкритті спортсменів, суддів, батьків, тренерів вітали засновник хортингу Едуард Єрьоменко, представник Міністерства молоді та спорту України Олег Карась, заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Андрій Тур, голова організаційного комітету чемпіонату Європи, віце-президент Міжнародної федерації хортингу Віталій Плеханов та інші поважні гості. Та глядачі чекали видовищ. І всі спраглі феєричного спортивного дійства отримали бажане вже в перший змагальний день в розділі «Показовий виступ». Справді, тут спортсмени виклалися наповну та з допомогою світлових і вогняних спецефектів і музики зробили шоу достойне професійних турнірів з демонстрації володіння технікою бойових мистецтв.

В арсеналі спортсменів в розділі «Сутичка» не було жодних спецефектів, та боротьба була настільки запеклою, що сутички тривали і тримали глядачів до першої години ночі. Тому що тут ситуація то змінювалась щосекунди, і перевага в чотири бали перетворювалась на поразку від больового прийому, то сутичка тягнулася півгодини, бо ніхто не хотів ризикувати званням чемпіона Європи. А поєдинки в розділі «Двобій» просто змушували вболівальників худнути від переживань, такими драматичними були бої.

Та все буде хортинг, і перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з хортингу виборола Україна! Принесли дві золоті медалі до скарбнички збірної країни-засновниці хортингу та стали чемпіонами Європи з хортингу представники команди «Галицькі Леви» Львівської обласної федерації хортингу Андрій Дубовий та Семен Фаль (тренер Денис Іваницький).

Свято відбулося і вдалося завдяки підтримці Трускавецької міської ради, керівника клініки відновного лікування «Еліта» Володимира Козявкіна, генерального директора КП «Дрогобицький ринок» Володимира Білогана, голови наглядової ради Всесвітньої федерації хортингу Володимира Бови. А генеральний спонсор турніру – готельно-курортний комплекс «Карпати» (керівник – Лев Грицак).

Іра Циган

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