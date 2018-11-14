Через Дрогобиччину проходитиме новий міжнародний газопровід

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, сьогодні, 14 листопада, перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Щерба провів нараду з питань, які стосуються Дрогобицького району в контексті будівництва магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”. У нараді взяли участь представники сільських, селищної рад Меденич, Летні, Грушова, Літині, Верхнього Дорожева, начальник юридичного відділу райдержадміністрації Ольга Фірман.

На виконання протокольного доручення за підсумками наради, яка відбулася в облдержадміністрації 7 листопада, розроблено графік підписання договорів сервітуту з власниками земельних ділянок, які знаходяться в зоні спорудження газопроводу. Графік буде поданий на затвердження в ЛОДА та “Укртрансгаз”. Всього має бути укладено в стислі терміни договори з власниками понад 900 ділянок.

За інформацією департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА, магістральний газопровід-інтерконектор «Дроздовичі-Більче-Волиця» на території України є частиною інвестиційного міжнародного проекту будівництва газопроводу Республіка Польща – Україна. Цей проект спрямовано на з᾽єднання СПГ терміналу у Свіноуйсьце з країнами Центральної та Східної Європи через транспортні системи окремих країн і транскордонні інтерконектори. Мета цієї інтеграції полягає в створені гнучкої інфраструктури транспортування в окремих країнах, які з’єднують Західну Європу, Центральну і Східну Європу і країни Балтії. Це дозволить уникнути залежності від постачання газу з одного джерела, диверсифікувати шляхи та джерела постачання природного газу та істотно поліпшити енергетичну безпеку, як для країн ЄС так і для України, а також ефективного використання підземних сховищ газу (ПСГ) України, де можливо зберігати газ іноземних власників.

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