Через Дрогобиччину проходитиме новий міжнародний газопровід

By  | 14.11.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, сьогодні, 14 листопада, перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Щерба провів нараду з питань, які стосуються Дрогобицького району в контексті будівництва магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”. У нараді взяли участь представники сільських, селищної рад Меденич, Летні, Грушова, Літині, Верхнього Дорожева, начальник юридичного відділу райдержадміністрації Ольга Фірман.

На виконання протокольного доручення за підсумками наради, яка відбулася в облдержадміністрації 7 листопада, розроблено графік підписання договорів сервітуту з власниками земельних ділянок, які знаходяться в зоні спорудження газопроводу. Графік буде поданий на затвердження в ЛОДА та “Укртрансгаз”. Всього має бути укладено в стислі терміни договори з власниками понад 900 ділянок.

За інформацією департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА, магістральний газопровід-інтерконектор «Дроздовичі-Більче-Волиця» на території України є частиною інвестиційного міжнародного проекту будівництва газопроводу Республіка Польща – Україна. Цей проект спрямовано на з᾽єднання СПГ терміналу у Свіноуйсьце з країнами Центральної та Східної Європи через транспортні системи окремих країн і транскордонні інтерконектори. Мета цієї інтеграції полягає в створені гнучкої інфраструктури транспортування в окремих країнах, які з’єднують Західну Європу, Центральну і Східну Європу і країни Балтії. Це дозволить уникнути залежності від постачання газу з одного джерела, диверсифікувати шляхи та джерела постачання природного газу та істотно поліпшити енергетичну безпеку, як для країн ЄС так і для України, а також ефективного використання підземних сховищ газу (ПСГ) України, де можливо зберігати газ іноземних власників.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Мы платим за лайки! – Оплата ежедневно!
    14.11.2018 | 22:43

    Мы платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей [...]

  • Мы платим за лайки! – Выплаты по требованию!
    14.11.2018 | 19:37

    Платим за лайки! – Выплаты ежедневно! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви