Через хуліганів буде припинено водопостачання Дрогобича, Стебника, Трускавця з водозабору «Гірне»

By  | 26.10.2018 | Filed under: Новини

31 жовтня з 04.00 до 06.00 1 листопада буде припинено водопостачання частини Дрогобича, Стебника, Трускавця та сіл, що живляться з водозабору «Гірне». Про це повідомив власкор IA ZIK з посиланням на речницю КП «Дрогобичводоканаал» Лесю Ясюру.

«Цього разу планова зупинка водопостачання є наслідком хуліганських дій, – зауважила Леся Ясюра.

Нещодавно під час планового обстеження мережі було виявлено несанкціоноване втручання у запірну арматуру на водогоні діаметром 500 мм на вул. Трускавецькій (міст через р. Тисменицю).

Ймовірно, що невідомі особи намагалися викрасти сталеві елементи із запірної арматури, чим спричинили витік води. Щоб ліквідувати наслідки злодіяння, необхідно зневоднити мережу. Разом з тим, під час вимушеної зупинки водопостачання, користаючи із сприятливих погодних умов (відсутності мінусової температури), задля поліпшення експлуатації мереж протягом 31 жовтня КП «Дрогобичводоканал» проведе ще ряд інших ремонтних заходів».

ЗІК

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