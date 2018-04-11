Через Іванишина Аваков отримав припис НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» у Трускавці Петра Кириловича Іванишина. Про це інформує прес-служба НАЗК. Припис також винесено Голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського.

Приписи внесено у зв’язку з порушенням Петром Іванишиним та Віталієм Кучевським вимог частини першої статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав.

Так, Національне агентство встановило, що начальник Медичного центру «Перлина Прикарпаття» та заступник Голови правління Державної іпотечної установи, будучи посадовими особами юридичних осіб публічного права, не передали в установленому порядку належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду.

Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

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