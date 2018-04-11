Через Іванишина Аваков отримав припис НАЗК

By  | 13.04.2018 | Filed under: Новини

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» у Трускавці Петра Кириловича Іванишина. Про це інформує прес-служба НАЗК. Припис також винесено Голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського.

Приписи внесено у зв’язку з порушенням Петром Іванишиним та Віталієм Кучевським вимог частини першої статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав.

Так, Національне агентство встановило, що начальник Медичного центру «Перлина Прикарпаття» та заступник Голови правління Державної іпотечної установи, будучи посадовими особами юридичних осіб публічного права, не передали в установленому порядку належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду.

Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №82469 WI-FI роутер ASUS WL-520GU
    11.04.2018 | 22:57

    Продам роутер в ідеальному стані, як новий. Все працює чудово, жодного разу не підводив. Характеристики: WAN-порт Ethernet Интерфейсы 4 x LAN порта 10/100 Мбит/с 1 x USB 2.0 порт для принтера Беспроводные возможности 802.11b 802.11g Конструкция антенн Съемные Поддержка протоколов IPsec L2TP PPTP Поддержка IPTV Есть Количество антенн 1 Функции VPN IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through [...]

  • №82373 Швидко збірні будівлі
    11.04.2018 | 09:24

    ТОВ “Проттех” пропонує виготовлення мобільних швидкозбірних конструкцій на каркасній металевій основі. Мало того, що це найдешевший спосіб зведення об’ємних приміщень (до 2000 кв. м), це ще і можливість значно економити на електроенергії. Ми пропонуємо: Виготовлення конструкцій з металу: • Швидко збірні конструкції різноманітного призначення (ангари, склади, автомийки, СТО) • Побутівки, приміщення охорони, • Кіоски, ларьки, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви