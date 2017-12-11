Через подвійне вбивство у Бориславі поліція влаштувала облаву на місцевих ромів

/Спецоперацію в місті провели спільно з Нацгвардією/

Через резонансне подвійне вбивство, що сталося у четвер ввечері у Бориславі, правоохоронці влаштували облаву на місцевих ромів. У понеділок, 11 грудня, у рамках розслідування вбивства працівників місцевого магазину поліція спільно з Нацгвардією забрала на допити всіх чоловіків із понад 20 ромських сімей. За даними ZAXID.NET, серед затриманих є також троє мешканців Борислава, яких уже безпідставно звинувачували у злочинах, після чого вони відсудили у місцевої поліції понад 500 тис. грн в якості моральної компенсації.

Як розповів ZAXID.NET один із затриманих, мешканець Борислава Степан Капральов, правоохоронці вранці виламували двері до помешкань ромських сімей, не показуючи при цьому жодних документів для проведення оперативно-розшукових дій.

«Близько 07:30 у наш двір налетіли люди в камуфляжах і масках. Вибили молотом двері, забігли до хати, кричали і матюкалися. Моїй літній мамі наказували ставати на коліна, брата вдарили кілька разів по голові. І таке ж саме було більше, ніж у 20 сім’ях, в які вони вривалися і забирали на допити чоловіків. В одній сім’ї є чоловік, прикутий до ліжка через інсульт, то вони не повірили, що він хворий, і скинули його з ліжка», – розповів Степан Капральов.

За його словами, правоохоронці поводилися жорстоко, на питання про документи відповідали нецензурно, а у кількох випадках навіть побили ромів. У затриманих вилучали мобільні телефони, а під час допитів у них збирали відбитки пальців і з’ясовували місце перебування у день вбивства працівників магазину комп’ютерної техніки.

Міський голова Борислава Ігор Яворський підтвердив ZAXID.NET, що у понеділок у Бориславі відбулася спецоперація Нацгвардії. «Можу сказати, що проводиться відпрацювання по території міста, по місцях, де можуть перебувати люди, які можуть щось знати про вбивство або навіть бути причетними до нього. Спецоперація відбувається силами Національної гвардії» , – повідомив Ігор Яворський.

Проведення масових затримань ромів підтвердили й у місцевому відділі поліції. «Вранці проводилася спецоперація, оперативно-розшукові заходи у справі про вбивство. До відділку доставляють людей. Переважно це роми, але є й наркомани та інші особи. Їх допитують і відпускають – більше нічого не роблять. Ніякого побиття не було, тут їх ніхто не б’є, то хіба вони собі так думають», – заявив ZAXID.NET працівник Бориславського відділу поліції, який не назвав свого ім’я.

Водночас факт побиття ромів ZAXID.NET побіжно підтвердив і головний лікар Бориславської міської центральної лікарні Віталій Головчак, хоч і відмовився назвати їх кількість.

Він заявив, що сьогодні внаслідок побиття до лікарні госпіталізували одного представника ромської національності. На запитання про те, чи були ще постраждалі від побиття роми, Віталій Головчак відповів: «Їх не десятки, це точно. Це все, що я можу сказати. Інформацію про звернення ми вже передали до місцевого відділку поліції».

Зазначимо, вбивство двох молодих працівників магазину «Комп’ютерний всесвіт» сталося ввечері у четвер, 7 грудня. Тоді внаслідок пограбування загинули 20-річна мешканка Борислава та 27-річний мешканець Дрогобича. Правоохоронці наразі не озвучують деталей розслідування та викраденої з магазину суми грошей. Водночас, за словами міського голови Дрогобича Тараса Кучми, це вбивство є одним із найжорстокіших у Дрогобицькому районі за останні кілька років.

Цікаво також, що серед затриманих сьогодні для допитів є мешканці Борислава, які в листопаді 2017 року відсудили у правоохоронців 513 тис. грн моральної компенсації за безпідставні звинувачення у скоєнні злочину.

Назарій Тузяк, Мар’яна Вербовська, Zaxid.net

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