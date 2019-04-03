Через спалювання сухої трави загорілася хата та електроопора

Масове божевілля щодо спалювання сухої трави триває. У Львівській області практично немає жодного району, котрого б не торкнулося це масове лихо. Як повідомив 8 квітня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді в.о. начальника Трускавецького міського відділу ГУ ДС НС Василь Несенюк, тільки минулого тижня трускавецькі пожежники здійснили 8 виїздів на гасіння підпалів сухої трави. У двох випадках не обійшлося без матеріальних втрат – у Гаях загорівся житловий будинок, а навпроти ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття» вогонь пошкодив електричні стовпи, які належать Бориславському РЕМу.

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