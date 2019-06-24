Через заборгованість на рахунки “Трускавецького водоканалу” наклали арешт

Відносини Трускавецького та Дрогобицького водоканалів дійшли до апогею. Через чималу заборгованість, в результаті тривалої судової тяганини 1 липня на майно та рахунки ТзОВ “Трускавецький водоканал” було накладено арешт. З цього приводу вчора, 3 липня, директор “Дрогобицького водоканалу” Роман Шагала зібрав прес-конференцію.

За словами посадовця, тривалі переговори між підприємствами міст-сусідів не дійшли до спільного знаменника, заборговані кошти їм не повертають, тому рахунки Трускавецького водоканалу заблокували. Водопостачання для Трускавця поки не припиняли, однак, у випадку неоплати поточних платежів за спожиту воду, зробити це можуть.

Втрачати оптового споживача в особі ТзОВ “Трускавецький водоканал” Дрогобич не хоче, але, за словами Романа Шагали, вони зацікавлені в першу чергу у платоспроможності партнера.

Наразі, відповідно до останнього рішення суду, мова йде про повернення 5 мільйонів 151 тисячі гривень. Разом з послугами приватного виконавця, ця сума сягає 5, 6 мільйона гривень.

Оскільки трускавецький водоканал таких коштів не має, єдиним виходом з ситуації могло б бути поповнення статутного фонду підприємства його власниками. А це, нагадаю, фірма “Альфа-плюс” та Трускавецька міська рада.

Загалом, за словами очільника Дрогобицького водоканалу, борг Трускавецького водоканалу становить 12,3 мільйони гривень, без врахування пені та штрафних санкцій.

З 1 липня робота “Трускавецького водоканалу” заблокована, через неможливість здійснення будь-яких фінансових операцій.

Питання непросте, та вирішувати його таки доведеться. Або місто рятуватиме напівприватне підприємство вливанням коштів до статутного фонду і те ж саме мала б зробити фірма-інвестор “Альфа-плюс”, яка м’яко кажучи, майже не бере участі у діяльності структури. Або ж “Трускавецький водоканал” просто-на-просто збанкрутує.

Заборгованість на “Трускавецькому водоканалі” почала з’являлись ще з кінця 2013 року, коли Дрогобич підвищив оптовий тариф для Трускавця, а місто-курорт не затвердило вчасно роздрібний для мешканців. Очевидно таке непопулярне рішення не хотіли затверджувати наприкінці каденції влади.

З новим тарифом у Трускавці погоджуватись не хотіли. Згодом добивались внесення ТзОВ “Трускавецький водоканал” до числа підприємств-ліцензіатів, – тих, кому тариф затверджує не постачальник, а НКРЕ КП (національна комісія з питань регулювання економіки та комунальних послуг).

Це на якийсь час вдалось зробити, однак згодом Трускавець, як місто з замалою кількістю населення, з ліцензіатів виключили. Місто увесь час платило за старими рахунками, а борг тим часом наростав.

З того часу були періоди, коли Трускавецький водоканал був винен Дрогобичу понад 13 мільйонів. Увесь цей час відбувалась і судова тяганина.

Впродовж останнього року після зміни керівництва водоканалу, вдалось дещо стабілізувати ситуацію, в частині ненарощування боргу. Рахунки за спожиту воду щомісячно закривали в повному обсязі. Однак старі борги, на жаль, нікуди не ділись.

Чи не опиняться мешканці заручниками ситуації, що склалась – тепер головне завдання, яке стоїть не лише перед керівництвом водоканалу, але й перед місцевою владою. Адже людям, в принципі, важливо не так те, хто, чому та скільки винен, а те, що б в їхніх домівках продовжувалось цілодобове водопостачання.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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