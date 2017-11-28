Чергова перемога Павла Біласа

By  | 28.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради, з 23 по 27 листопада у м. Біла Церква Київської області проходив традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби серед молоді, присвячений відомому українському триразовому Олімпійському чемпіонові Олександрові Медведеві.

За підтримки відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР в цьому турнірі взяв участь і трускавчанин Павло Білас. У ваговій категорії до 97 кг наш земляк у півфінальних поєдинках здобув перемогу над представником з Одещини Олександром Гінашвілі, після чого переміг у поєдинку майстра спорту України та чемпіона України Романа Костюка (який, до речі, у попередньому поєдинку переміг чемпіона Білорусії Олександра Раднюка).

Вийшовши впевнено у фінал, Павло Білас здобув яскраву перемогу “туше” над діючим чемпіоном цього турніру, членом збірної команди України Владиславом Лебединським з м. Донецьк.

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