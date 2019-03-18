Чергова перемога трускавецьких плавців

By  | 18.03.2019 | Filed under: Новини

З метою залучення школярів та учнів до регулярних занять плаванням, пропаганди здорового способу життя серед школярів, визначених Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація ”, 15 березня 2019 року у м. Львів проводились обласні змагання серед учнів ДЮСШ Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України з плавання (юн. 16 р. дів. 15 р. і молодші). Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». У змаганнях взяли участь команди зі Львова, Червонограда, Трускавця, Дрогобича, Стрия та Сокаля.

Серед трускавецьких плавців найкращі результати в особистому заліку показали вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець» Манюк Олена – І місце на дистанції 100 м на спині, Креденсир Святослав – ІІ місце 100 м на спині, Вітебський Артур – ІІ місце 100 м батерфляй, Кулинич Микола – ІІІ місце 100 м на спині та ІІІ місце 200 м комплекс, Пахолок Олена – ІІІ місце 100 м на спині, Фендик Володимир – ІІІ місце 100 м батерфляй.

У естафетному плаванні – комбінованій естафеті 4 х 50 м вихованці Трускавецького ДЮСК «Спортовець» вибороли ІІ місце серед юнаків та ІІІ місце серед дівчат. Підготували призерів Чемпіонату Львівщини з плавання тренери ДЮСК Андрій Жгута та Богдан Смеречинський.

У загальнокомандному підсумку обласних змагань з плавання найбільше очок та І місце у плавців зі Львова (ДЮСШ №9), ІІ місце у команди з Червонограда (ДЮСШ – 2), ІІІ місце у команди Трускавецького ДЮСК «Спортовець».

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