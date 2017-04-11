Чесна людина – це така рідкість в наші часи!

На жаль, в теперішньому світі так багато фальші, брехні, викривлень. І так мало порядності, чесноти, правди та добра.

Люди, які випромінюють спокій, впевненість, добро – на вагу золота. До таких належить Лікар з великої літери, завідувач ЛОР-відділення Стебницької міської лікарні Мирослава Грицак. Очолює пані Мирослава це відділення вже більше шести років і за цей час воно перетворилося на зразкове – і щодо чистоти й порядку, і щодо якості наданих послуг.

У вільний час Мирослава Грицак теж допомагає людям – у своєму приватному ЛОР-кабінеті у Трускавці, що на вулиці Стуса, 1. За власні кошти облагородила навколишню територію і тепер міжбудинковий прохід, який був задимленим, обмальованим та гидким, перетворився на чистий світлий простір. Як кажуть, кожен йде в Європу своїм шляхом: хтось тільки галасує і нарікає, а хтось робить і не афішує своїх добрих вчинків.

Зараз в мережі Інтернет є багато тестів, завдяки яким людина може перевірити свої здібності, визначити рівень IQ та багато чого ще. Є програми, які проаналізують Ваші риси обличчя на різноманітних фотографіях і визначать, на якого актора чи політика Ви найбільше подібні. Одна з програм пропонує визначити, наскільки Ви чесна чи брехлива людина.

Так от, пройшла цей тест і лікар Мирослава Грицак. Результат виявився вражаючим – чесність пані Мирослави незалежна експертна програма визначила аж в 99%! Цим результатом Мирослава Грицак поділилася на особистій сторінці в мережі Фейсбук, але тільки зі своїми друзями. Бачити цей результат інші користувачі не можуть. Так що до позитивних рис лікаря крім чесності додається ще й скромність.

Звичайно, хтось може скептично поставитися до таких результатів. Можливо, це просто гра, проте елементи аналізу особистості людини напевно все ж присутні. Так чи інакше, та Мирослава Грицак не побоялася пройти цей тест, а це теж є ознакою чесності перед самим собою та іншими людьми.

А з іншої сторони, чому б такі тести не пройти нашим політикам місцевого, обласного та загальноукраїнського рівня? Цікаво було б, якби кожного з депутатів перевірили на детекторі брехні і результат оприлюднили…

Тест на чесність, який відмінно пройшла лікар Мирослава Грицак, наштовхує на думку – чому ж серед наших політиків так мало порядних, чесних, гідних довір`я людей?

Володимир Ключак



Трускавецький вісник

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