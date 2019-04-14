Член виконкому Східницької селищної ради образив християн в час Великодніх свят

By  | 02.05.2019 | Filed under: Новини

Член виконавчого комітету Східницької селищної ради Роман Коцко образив християн в час найбільшого християнського свята – Великодня.

У Світлий Вівторок 30 квітня Східницька селищна рада в соціальній мережі Фейсбук розмістила інформацію про гаївки в Східниці, зазначивши, що Воскресіння Христове – найбільше і найсвітліше свято усього християнського світу, а особливим виявом великодньої радості в Україні були гаївки та веснянки як дорогоцінний скарб культури наших прапрадідів.

Роман Коцко відразу ж накинувся на цей допис з такими коментарями: «Гаївки та веснянка немають ніякого відношення до святкування так званої паски або жидівського песага. Іудохристіанство то релігія не веселощів та розваг то релігія смерті де навіть так званий бог помер щоб у нього повірили…», «згадайте що святкував так званий ісус коли прийшов в Єрусалим то описуєть в фантастичній книжці біблія».

На зауваження пан Коцко відповідав, що Україна світська держава (ніби це дає йому право ображати християн). Посадовці Східницької селищної ради все ж присоромили п. Коцка, зауваживши, що свою думку він може тримати при собі, і що негоже псувати святковий настрій східничанам та гостям курорту.

Скрін-шоти коментарів додаються.

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