Чоловіка, який позбавив життя свою колишню дружину, триматимуть під вартою

За процесуального керівництва органів прокуратури Львівської області, працівниками Нацполіції повідомлено про підозру мешканцю м. Борислава у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Подія трапилася цьогоріч, 2 серпня у квартирі потерпілої.

Встановлено, що раніше судимий за заподіяння легких тілесних ушкоджень 36-річний зловмисник, під час раптового конфлікту із своєю 35-річною колишньою дружиною, наніс їй 13 ножових поранень у життєво важливі органи. Від отриманих тілесних ушкоджень, жінка померла на місці події. Правоохоронці затримали лиходія у порядку п.1 ч.1 ст. 208 КПК України.

Крім цього, Бориславським міським судом чоловіку обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. На даний час, у провадженні призначено судові експертизи, проводяться слідчі дії.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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