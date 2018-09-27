Чоловіку, який ножем поранив поліцейського у Дрогобичі, повідомили про підозру

By  | 09.10.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, слідчими місцевого відділу поліції в порядку ч.2 ст.208 КПК України затримано 53-річного жителя с.Лішня за підозрою у нанесенні працівнику поліції ножових поранень. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що інцидент стався цьогоріч 2 жовтня, близько 10.30 год дня, коли зловмисник намагався утекти від правоохоронців, які відповідно до ст.ст. 2,23 Закону України «Про Національну поліцію», виконували покладені на них обов’язки щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини.

Лиходій умисно завдав поліцейському Дрогобицького відділу поліції ножове поранення грудної клітки, внаслідок чого той потрапив до Дрогобицької міської лікарні №1.

Відтак, Дрогобицькою місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків), а також слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, що на даний час фігурант перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні в Миколаєві. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою!
    27.09.2018 | 17:43

    Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]

  • Платим за лайки! – Выплаты ежедневно!
    24.09.2018 | 14:34

    Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви