Чому Андрій Кульчинський не хоче, аби в ТОВ «ТЛВ» входила комунальна ГГРЕС?

/Роздуми перед завтрашньою сесією/

Три тижні тому, а саме на Страсний четвер 25 квітня Трускавецька міська рада прийняла вкрай непродумане та небезпечне рішення про входження міськради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Рішення № 1290 «Про участь у Товаристві з обмеженою діяльністю «Трускавецькі лікувальні води» було «протягнуто», «продавлено» під сильним тиском міського голови Андрія Кульчинського, який не приховував свого зацікавлення у позитивному голосуванні з цього питання. Що цікаво, і сам міський голова, і його адвокати на сесії відкидали можливість входження в ТОВ «ТЛВ» комунального підприємства «Трускавецька міська ГГРЕС», котре де-факто зараз існує чомусь тільки на папері.

Згідно прийнятого рішення треба буде вкладати кошти міського бюджету у розвиток гідромінеральної бази і ділитися з ПрАТом, який до цього часу чомусь не вкладав кошти в збереження гідромінеральної бази. Комунальне підприємство могло б з часом замінити ПрАТ (чи ТОВ «ТЛВ» як дочірнє підприємство ПрАТу) у видобутку «Нафтусі». Але такі варіанти чинна влада міста розглядати не хоче.

Комунальне підприємство «Трускавецька міська ГГРЕС» у своєму складі повинно б мати не лише директора та бухгалтера, а й фахівців, котрі мали б готуватися перебрати гідромінеральну базу у власність міста. Мова йде про спеціаліста-гідрогеолога, спеціаліста зав. лабораторією, лікаря-лаборанта, бактеріолога, а також про фінансиста чи економіста.

Якщо б в ТОВ «ТЛВ» ввійшло комунальне підприємство, тоді наступним кроком може бути створення наглядової ради з числа депутатів міської ради, громадськості, керівників санаторно-курортних закладів, котрі могли б періодично, раз в місяць чи квартал, переглядати стан справ і приймати якісь рішення для покращення роботи цього спільного підприємства. Але ПрАТ і далі хоче мати односторонній контроль, і рішення сесії його тішить. Монополія ПрАТу залишилася без змін, тільки появився «дурник», який вкладає гроші, закопуючи їх, як Буратіно під дудку Лисиці Аліси та Кота Базиліо. Міський голова в ТОВ «ТЛВ» буде як весільний генерал – раз на рік на зборах.

Зрештою, яким правом міський голова може бути учасником загальних зборів ТОВ «ТЛВ»? Бо його уповноважила на це міська рада з юристами, котрі вибігли швиденько на сцену? Але в Україні діє верховенство права, і є пріоритетність законів. Тобто, не може рішення міської ради перекреслювати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» чи суперечити йому. А названий закон чітко визначає функції міського голови (пункти 4 та 5 статті 42). І в них – жодної згадки про участь міського голови в загальних зборах ТзОВ. Чи може юристи, які лобіювали дане рішення, покладатимуться на підпункт 14 пункту 4 статті 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»? Аргументація вкрай слабка, адже мова йде про відносини територіальної громади з іншими підприємствами та організаціями, а не про участь в них.

За темною завісою до початку сесії була інформація про об’єкти, передані (продані?) ПрАТом для ТОВ «ТЛВ». Логічно виникали питання – чому не передали відразу два бювети та насосну станцію, які становлять найбільшу вартість основних фондів? Тільки після зауваження окремих депутатів та громадськості Андрій Богданович сказав: «ну добре, я піду на збори тільки тоді, коли передадуть ці об’єкти». А це вже є індикатор того, що ПрАТ «Трускавецькурорт» намагається обманути міську раду. Не може бути 50 на 50 без передачі цих об’єктів. А якщо ці об’єкти ПрАТ залишить за собою, або комусь продасть чи віддасть за якісь «заслуги», то Трускавецька міська рада не зможе мати 50%.

З надійних джерел стало відомо, що опозиційні депутати розглядають можливість судового оскарження прийнятого рішення ТМР № 1290 від 25.04.2019. Зрештою, подавати в суд може і громада – в особі небайдужих громадян чи громадських організацій. Причина проста – спірне рішення приймали з порушенням вимог ряду законів (зокрема, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») та порушенням прав та інтересів територіальної громади Трускавця.

Другий факт – орган місцевого самоврядування (в даному випадку Трускавецька міська рада) вправі вирішувати питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, однак не наділена ні правом, ні повноваженнями на вирішення питання участі ради у товариствах (ТзОВ). В пункті 1 прийнятого рішення ясно вказано про вклад Трускавецької міської ради в статутному капіталі ТОВ «ТЛВ» – грошові кошти у розмірі 10 тисяч гривень. А частина 3 статті 86 Господарського кодексу України прямо забороняє використовувати для формування статутного (складеного) капіталу ТзОВ бюджетні кошти. Невже цього не знали юристи міської ради, а також троє юристів-депутатів, котрі вибігли на сцену, щоб підтримати Андрія Кульчинського у його прагненні якнайшвидше закінчити?

В сумній та сумнівній історії з входженням ТМР в ТОВ «ТЛВ» є ще багато білих плям. Про ризики особисто для Андрія Кульчинського як потенційного в’язня якщо його вину буде доведено говорив на сесії хтось із громадських активістів. Але, схоже на те, наш міський голова занадто самовпевнений, щоб прислухатися до якихось застережень. Тому і завтра, 16 травня, швидше за все будуть прийняті без проблем земельні питання, в яких зацікавлений ПрАТ «Трускавецькурорт». За принципом «Рука руку миє».

В історії про аферу з входженням міської ради в ТОВ «ТЛВ» крапку ставити ще зарано. В кращому випадку місто дійсно виграє, якщо партнер в ТОВ «ТЛВ» (тобто ПрАТ «Трускавецькурорт») виявиться порядним та надійним і віддасть в управління 50х50 майно в розмірі кількох десятків мільйонів гривень. За 10 тис. грн. взамін і згоду на платний вхід в бювет? Щось не віриться.

Тож треба готуватися до того, що десятьма тисячами справа не обмежиться, і ПрАТ, котрий майже три десятки років висмоктував соки з Трускавця, тепер висмоктуватиме кошти вже з бюджету громади.

Але є й інший сценарій, чорний та песимістичний. Якщо все-таки хтось подасть на міську раду до суду, то відповідальність може бути не лише адміністративною, але й кримінальною. І тоді мрії про захмарні прибутки, які йтимуть повз офіційні документи (у випадку введення плати за вхід до бювету чи інших кроків), можуть виявитися мрією в одиночній камері із небом в клітиночку.

Порядні люди мають вчиняти порядно, а не займатися крутійством. Бо нова приказка «Зеленський прийде, порядок наведе» може справдитися.

І наостанок ще одне, найважливіше. Є величезна різниця між суспільними інтересами (в даному випадку інтересами громади міста) та чиїмись приватними меркантильними інтересами (в даному випадку однієї особи чи одного підприємства). Чомусь так і проситься на язик слово «змова». Але хай воно буде кинуте не журналістами, а іншими органами.

Володимир Ключак

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