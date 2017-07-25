Чому мовчите, українці?

З великим обуренням дізнався з Інтернету, що віце-прем`єр Степан Кубів наполегливо пропихає кандидатуру одіозного трускавецького політика Іванишина П.К. на посаду начальника санаторію МВС України «Перлина Прикарпаття». Діючому начальнику санаторію Шишку Олександру Андрійовичу пропонують написати заяву на звільнення, щоб звільнити місце для «проходимця».

У місті всі знають, хто продавав фальсифіковану горілку і таким чином труїв людей – у магазині «Альфа» на вулиці Річки та у Бориславі, за що неодноразово відкривалися кримінальні справи.

Знають у Трускавці також, хто незаконно отримав земельні ділянки під будівництво житлового будинку, садівництво та особисте селянське господарство на землях, передбачених основним міським документом – Генеральним планом міста-курорту Трускавець – як землі курортно-туристичного призначення, квартал Воротище. Від цих оборудок на сьогоднішній день бюджет міста вже втратив 98 тисяч гривень.

Пам`ятаємо, як з приходом Іванишина П.К. на посаду виконавчого директора трускавецького водоканалу для «поліпшення економічних показників» почали рости борги, сягнувши багатомільйонних позначок. Прибуткове колись підприємство доводили до банкрутства – напевно, комусь це було вигідно.

В той же час також добре знаємо шановану у місті людину Шишка Олександра Андрійовича, який завжди відгукнеться на прохання нужденних, який кілька разів був депутатом Трускавецької міської ради і членом виконавчого комітету. Дії Іванишина відносно О. Шишка, які до цього часу були в хороших взаєминах, можна розцінювати як зрадницькі, як ніж у спину. Хоча чого доброго можна було чекати від цієї людини?

Уявіть собі, скільки підлості він може зробити, будучи на посаді начальника поліцейського санаторію, входячи в довіру до відпочивальників – високопосадовців правоохоронних органів і маючи негласний імунітет як член правоохоронних органів! З цією метою він і намагається потрапити на цю посаду…

Чи можна з такими «начальничками» будувати нову Україну? Пробудіться, працівники санаторію «Перлина Прикарпаття», журналісти, всі, з ким він судиться і ще буде судитися, блогери, депутати, громадські організації, люди, що не терплять фальші, всі небайдужі трускавчани, міська владо! Щось робіть, аби потім не шкодувати за своє мовчання! Бо мовчання – це згода. А згода в цьому випадку є згодою зі злом.

Євген Бродзінський, представник ГМ «ОПОРА» в м. Трускавці

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