Чому варто їхати в Карпати?

27 листопада керівник «Екскурсії Мукачево Закарпаття» Макс Адаменко розмістив в соціальній мережі Фейсбук нотатку «Туристичне Закарпаття на мапі». В ній він чітко роз`яснив, що варто знати туристам, які збираються зараз їхати на відпочинок в Закарпаття.

В час, коли вся країна обговорювала доцільність введення воєнного стану, а далі дискутувала як це відіб`ється на щоденному житті українців, виборах та правах людини, мало хто говорить про те, як введення воєнного стану відіб`ється на українських курортах. Курортах Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття зокрема, адже саме Карпати включно з Прикарпаттям та Закарпаттям є туристичною Меккою України в зимовий період. Не менш важливим є той факт, як введення воєнного стану в 10 областях України відіб`ється на кількості іноземних відпочивальників на наших курортах.

Так, введення воєнного стану не відчують Стрий, Дрогобич, Борислав чи Самбір, оскільки ці міста не є курортними, хоча окремі з них і мають претензії на туризм. Зате без проведення роз`яснювальної роботи можуть постраждати Трускавець, Східниця, Моршин, Яремче, Славсько та курорти Закарпаття. Трускавець особливо, оскільки іноземний відпочивальник – надзвичайно важливий для курортної столиці України.

А тривожні дзвіночки вже є. Для прикладу, Міністерство закордонних справ Республіки Польща вже розмістило оголошення з промовистою назвою «Україна – застереження для мандрівників». В ньому в традиційній дипломатичній манері МЗС Польщі не рекомендує громадянам РП подорожувати на Донеччину, Луганщину та Крим, а на всій території України зберігати максимальну обережність. Повний текст звернення можна прочитати тут.

Як зазначає Макс Адаменко, «розвиток туризму – це не тільки робочі місця і надходження до бюджету України. Це також, а може в першу чергу, інвестиції в позитивний імідж України в світі. Тому туристи є інструментом формування позитивного іміджу країни. Їх рекомендації з власного досвіду спонукають інших туристів їхати в Україну», зокрема в Карпатський регіон.

Кожен курорт Карпатського регіону, в тому числі Трускавець, повинен розуміти, наскільки зараз важливим є відкинути особисті амбіції чи злобу на конкурентів, взявшись натомість за спільну промоцію та роз`яснювальну роботу. Один факт інформаційного приводу про введення в Україні воєнного стану (нехай лише в 10 областях і тільки на місяць) перекреслює ту колосальну роботу, ті напрацювання, які здійснювали за кордоном представники курортних міст та селищ, керівники санаторіїв, готелів, курортних комплексів, оздоровчих, відпочинкових та розважальних закладів. Саме словосполучення «воєнний стан», а ще в подачі окремих заповзятливих телевізійників та інших журналістів може викликати в уяві картину Армаґеддону, Страшного суду і гітлерівських концтаборів в сукупності.

Насправді ж правда є іншою. Так, Україна зазнала атаки Росії на своїх східних та південних рубежах. Так, на Донеччині та Луганщині йде війна, Крим окупований, а Росія здійснює постійні провокації, в тому числі військові, як це мало місце в Азовському морі. Та не менш небезпечною є гібридна війна, метою якої для Росії є показати Україну слабкою, ненадійною, небезпечною країною. Ну і не варто забувати, що Західну Україну, особливо Галичину, Росія намагається показати з найгіршої, найнепривабливішої сторони.

Що мають знати потенційні відпочивальники, котрі збираються в подорож на лікування чи відпочинок до Трускавця чи інших курортів Карпатського регіону? Нижче подаємо кілька пунктів інформації, котра розставляє всі крапки над «і» в цьому питанні. Частину з них взято з цитованої нотатки «Туристичне Закарпаття на мапі» Макса Адаменка.

1. У всіх областях Західної України, зокрема у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій (області Карпатського регіону), воєнний стан не введено, тому тут абсолютно не змінилися ні умови проживання, лікування та відпочинку, ні рівень безпеки, котрий є надзвичайно високим.

2. Зона Антитерористичної операції (АТО), котра тепер носить назву Операція Об`єднаних Сил (ООС), знаходиться за більш ніж 1 тисячу кілометрів від курортів Карпат, Прикарпаття та Закарпаття. Навіть відстань до Києва (не кажучи вже про Луганщину чи Донеччину) для карпатських курортів є значно дальшою, ніж відстань до Варшави, Будапешта, Праги чи Відня.

3. Відсутні будь-які обмеження для перетину українського кордону, а затримки на кордоні в результаті черг можливі лише вряди-годи у зв’язку з великим напливом транспорту. Організовані туристичні групи, котрі в`їжджають в Україну, як також і індивідуальні іноземні громадяни обслуговуються досить швидко.

4. Банківська і транспортна системи працюють в Україні в звичайному режимі, без жодних збоїв чи перебоїв.

5. Жодних утисків російськомовних туристів та російськомовних людей взагалі в Україні немає. На курортах Карпатського регіону, зокрема в Трускавці, персонал розуміє та спілкується з гостями українською, російською, англійською, польською мовами, на Закарпатті польською переважно добре не володіють, зате прекрасно спілкуються угорською. Окремі спеціалісти можуть порозумітися також німецькою, іспанською чи італійською мовами.

6. Всі права людини в Україні дотримуються належним чином. В разі їхнього порушення, що може статися виключно в екстрених випадках, громадяни іноземних держав мають право звернутися в правоохоронні органи України (поліцію), місцеву адміністрацію або в дипломатичні та консульські установи своїх держав на території України.

7. Всю необхідну інформацію про курорт чи будь-яку іншу додаткову інформацію відпочивальники та туристи можуть отримати в туристично-інформаційних центрах, котрі діють на більшості курортів Карпатського регіону. Така інформація надається безкоштовно і для громадян України, і для іноземних громадян.

8. Лікування та відпочинок на курортах Карпатського регіону є досить ефективними і значно дешевшими, ніж в країнах Євросоюзу чи республіках колишнього СРСР. Для прикладу, одноденне перебування в готельно-курортному комплексі «Карпати» (м. Трускавець), котре включає в себе проживання, трьохразове харчування за системою «шведський стіл», консультації лікаря, діагностику, лікувальні процедури та культурно-розважальну програму, обійдеться орієнтовно в 50 USD для однієї людини. Курс гривні відносно долара становить орієнтовно 28:1.

9. На курортах Карпатського регіону лікування та відпочинок проводяться впродовж цілого року (за винятком окремих гірськолижних курортів), тут є потужна база для оздоровчого туризму (мінеральні і термальні води, санаторії, розвинена інфраструктура), мальовнича природа і гори, багата історична та культурна спадщина, пам’ятки архітектури та садово-паркового мистецтва, природні пам`ятки, широкий вибір пропозицій в категоріях «ціна-якість», високий сервіс.

10. Окремі курорти пропонують відео онлайн з веб-камер, встановлених у відпочинкових зонах. Подивитися, що робиться у Трускавці в режимі реального часу, можна тут.

Лікування та відпочинок в Карпатах є ефективними, недорогими та безпечними. Вся істерія, котру розпалюють прокремлівські медіа, спрямована проти України, котра своє місце бачить в Європі – серед спільноти інших незалежних демократичних держав. Підтримати Україну можна не тільки лайками, коментарями чи репостами, але й реально – обираючи відпочинок на українських курортах, інвестуючи в її економіку, розповідаючи правду про неї. Віримо, що ця наша стаття, наче краплина в морі, сприятиме формуванню позитивного іміджу України в цілому та Карпатського регіону зокрема.

Приїжджайте в Карпати, пані та панове! Карпатські курорти – найкращі!

Підготував Володимир Ключак, фото з мережі Інтернет

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