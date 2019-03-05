Чому я не голосуватиму за Порошенка

/Вірус, який руйнує державу/

Друзі, у мене є одна вагома причина, чому я категорично проти того, щоб Президентом повторно був обраний чинний президент.

Ми не можемо обирати Президентом, а заодно і Верховним Головнокомандувачем людину, яка, будучи при виконанні обов’язків, говорить неправду! Підкреслюю, не передвиборні обіцянки, а саме під час свого президентства.

Гарант говорив неправду, коли стверджував, що продає свої статки, що особисто очолить боротьбу з корупцією, коли казав, що Дебальцівського котла не було, що ціна на газ буде зменшена, говорив неправду, коли запроваджували воєнний стан.

Він говорить неправду, що веде економічну боротьбу з агресором та сепаратистами. Верховний головнокомандувач просто грається з державою, з солдатами та матросами, з громадянами. Ми губимося, де він говорить правду, а де неправду.

Матері, дружини, посилаючи своїх дітей та чоловіків на фронт, не знають правди, чи є взагалі наміри у Гаранта покласти край війні? Ще ні одна армія не виграла битву чи війну, солдати якої не вірили б своєму верховному головнокомандувачу.

Брехня з уст Президента – це вірус, який руйнує державу. І обираючи людину, яка говорить одне, а робить інше, тим більше під час війни, громадяни самі беруть участь у знищенні держави.

Президент повинен відповідати за свої слова. Це має бути політичне правило №1.

Ми говоримо про європейські цінності, а перша цінність – це правда. І коли верховний головнокомандувач говорить неправду, тоді немає елементарного змісту його слухати, це даремна трата часу.

Від першої особи брехнею заразилося все його оточення, яке бреше нам і бреше Гаранту.

Чи пробачить цю неправду народ – я не знаю, треба запитати матерів, татів, дітей, рідні яких загинули в той час, коли йшла нажива, процвітала корупція. Чого тільки варті оборудки Гонтаревої, поновлення на посаді Насірова, «обнімашки» з Кернесом та передача Росії воїнів, які захищали Україну. П’ять років пройшло від брутального розстрілу Небесної Сотні, і хто за це поніс покарання?

Одне, що зарахується чинному президенту – це достойно піти.

Друзі, я це говорю відверто, щиро та з вірою.

Слава Україні!

Руслан Крамар, м. Трускавець,

фото з мережі Інтернет

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