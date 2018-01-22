Чужі тут не ходять?

Вівторок, 23 січня. 14.00. Телефонує мій друг і розповідає, що міський голова Андрій Кульчинський проводить збори на тему … формату ОТГ. Проводить зараз. Запитую, чи це не жарт. Як? Коли? Чому?

Анонсовані збори на тему ОТГ, ініціатором яких виступили небайдужі трускавчани, проходили 21 січня. Тобто, два дні тому, в неділю. На них вирішено звернутися до мера із закликом, що рішення не слід приймати поспіхом, а слід почути всі «за» та «проти». Якщо Андрій Кульчинський хоче провести громадське обговорення цього питання, то має запросити громаду на визначений день і поспілкуватися.

Але друг мене переконує, що збори проходять вже. Перепитую, коли почалися, може ще встигну. Чую, що розпочалися о 13.00. Не встигну…

Вівторок, 23 січня, 14.10. На Фейсбуку депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний виставляє три світлини із коротким підписом: «23.01.2018 рік, у Народному Домі м. Трускавця відбулося обговорення перспективного плану, щодо створення Трускавецької ОТГ. Як член комісії з територіального устрою Львівської обласної ради підтримую прагнення громади до об’єднання».

Щоб назвати те, що сталося, слів явно бракує. Громадське обговорення? Ні. Зустріч з громадою? Теж ні. Формальний «міжсобойчик» для галочки? Можливо.

На фото – обличчя працівників (в більшості працівниць) Трускавецької міської ради. Різні відділи, в кадр потрапили переважно працівниці управління праці та соціального захисту населення. Вони, звісно, мають повне право бути на таких зборах. Але чи представляють вони всю громаду?

Очевидно, що детальніша інформація про цю зустріч буде подана офіційним сайтом міськради. Чомусь не виникає сумнівів, що присутні на зборах висловилися «за» формат Великого Трускавця. До речі, особисто я теж підтримую думку, що Трускавець має стати центром ОТГ, в яку ввійдуть Станиля, Модричі, Доброгостів, Уличне, Бистрий, Зимівки, Орів. Зрештою, словосполучення «Великий Трускавець» теж вперше побачило світ у моїй статті, вийшло з-під мого пера і є моєю інтелектуальною власністю. Але мова явно не про це.

Чого боїться Андрій Кульчинський? Кого боїться Андрій Кульчинський? Людей з «групи Кісака», які завжди в опозиції і в цьому питанні можуть його «заклювати»? Аргументованих (чи може, на його думку, неаргументованих) висловлювань з цього приводу заступника голови МГО «Рада Старійшин» Олександра Грищенка? Незгоди з такими планами підприємців? Чи, прости Господи, журналесьок лузера?

А може Андрій Кульчинський нічого і нікого не боїться? Може, він просто не хоче турбувати громадян, не хоче, щоб зайвий раз ніженьки стареньких бабусь і дідусів йшли по слизьких тротуарах? Може, сповідує принцип, що мешканців не варто питати, бо ж вони делегували свої повноваження депутатам? А депутати підтримають, бо ж така система влади, що рука руку миє. Та й депутати мудріші від простого люду. Бо що там той люд знає, ним постійно хтось маніпулює…

Ми не знаємо, що думає Андрій Кульчинський. Навіщо влізати йому в голову і навіщо ворожити на кавовій гущі? Вистачає того, що він зробив. А зробив він немало-небагато, а просто … обговорив з громадою перспективний план створення Трускавецької ОТГ. Громада план схвалила, все прекрасно.

У цій історії вас нічого не «напрягає», шановні трускавчани? Бо особисто мені здається, що щось тут та й не так. Не так, як мало би бути…

Володимир Ключак

P.S. Щодо заголовку, то гадаю, що він пояснень не потребує…

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