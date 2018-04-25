Чужого горя не буває…

22 квітня 2018 року о 20.00 у ПК ім. Т. Г. Шевченка (м. Трускавець) відбувся ВЕЛИКИЙ ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ на підтримку онкохворих дітей.

Організатором концерту виступила Громадська організація «ІМПЕРІЯ МИСТЕЦТВ». Захід проходив за підтримки Трускавецької міської ради (Трускавецька міська рада).

У концерті взяли участь: Пало Табаков, Віктор Винник, гурт “LeonVoci”, Brava (Борислава Білоцерківська, Ростислав Кушина, Юрій Дякунчак, Володимир Питель та гурт “Львівський комфорт”, Олена Шах, Зеновій Гучок, Ростислав Пелех, а також учасники Продюсерського центру «BRAVA PRODUCTION»: Олена Музика, Mary Mrya, Роман Климко, Софія Василишин, Діана Кіндій, Анастасія Мазур. Ведучими вечора стали Олена Музика та Ростислав Пелех.

Під час концерту з благодійних скриньок було вилучено 3610 грн. та 10 доларів. Загальна сума збору склала 29600 грн. та 10 доларів (двадцять дев’ять тисяч гривень, 00 коп., і десять доларів)! Усі кошти були передані на лікування діточок – Ані Качмар та Василя Лисовця, що підтверджено документально.

Усі, хто придбав квиток на концерт, отримали можливість відвідати вечірку в нічному клубі розважального комплексу «Cazanova» абсолютно безкоштовно!

Організаторам максимально вдалося мінімізувати витратну частину концерту, відмовившись від дорогої рекламної кампанії, декорацій та спецефектів під час концерту. Дизайн афіш та квитків безкоштовно виготовив Олександр Сабинін, за що йому окрема подяка. Голова Правління ГО «Імперія мистецтв» Борислава Білоцерківська висловлює щиру подяку ведучим та усім артистам, які взяли участь у концерті, відмовившись від гонорарів, а також меру Трускавця Андрію Кульчинському за підтримку цього заходу. Подяка волонтерам – Лесі Нич та Дані Дутці, які допомагали зі скриньками.

Окрема подяка партнерам концерту, якими стали: Розважальний комплекс «Cazanova», Палац культури ім. Т.Г.Шевченка в особі Михайла Кіселичника, Інформаційна агенція «Вголос», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», «Твоє радіо», «Джерела Трускавця», «Медіа Дрогобиччина», «Трускавець онлайн», журнал «BOOM plus TV», інтернет-газета «Майдан». Подяка нашим фотографам, які зробили чудовий фотозвіт, який незабаром ми додамо, а саме: Тані Джафаровій та Володимиру Безродову. А також подяка нашому звукорежисеру Олегу Чернявому та усім небайдужим, хто нам допомагав!

Для того, щоб повністю вилікувати Аню Качмар та Василя Лисовця, зібраної за концерт суми недостатньо, тому організатори планують найближчим часом провести декілька концертів у різних містах області. Для тих, хто виявить бажання допомогти діткам, нижче ми розміщуємо усю необхідну інформацію.

Інформація про Аню Качмар: У шестирічної Ані діагностували медулобластому. Прооперована Анічка знаходиться на обстеженні та лікуванні за кордоном. Щодня на це потрібно не менше 300 Євро. Фінансові можливості родини давно вичерпалися і дівчинці потрібна допомога! Кошти на підтримку Анічки можна перераховувати за такими реквізитами: ПриватБанк 4149 4393 0014 6887 Качмар Анна (тел..: 0973278750) УкрЕксім Банк: Рахунок 4402 7116 2936 6350 Качмар Руслан Aval Bank номер рахунку по переказах доларів США 2620 4313 9517

Інформація про Василя Лисовця: Трирічний Василь подолав 3-тю стадію важкої форми раку – нейробластома. Наслідком хвороби є парез ніг і він не може ходити. Для відновлення рухової системи проводять рефлектотерапію (голки) Л.Ц.К. та масаж. Зараз хлопчик з мамою знаходяться в Києві і готуються до третьої операції – встановлення пластин у тазостегновому суглобі. Лікарі гарантують, що маленький Василько одужає і ходитиме, як усі діти, але для цього необхідно провести останню операцію, вартість якої сягає близько 600.000 гривень. Кошти на підтримку Василька можна перераховувати за такими реквізитами: Ощадбанк 4790 7040 0036 1108 Зоряна Лисовець (тел.: 0984130777) Ощадбанк 5167 4901 4050 9051 Зоряна Лисовець Приватбанк 5168 7426 0176 4834 Баб’як Любов Миколаївна – бабуся (тел.: 0987758421).

Організатори та усі небайдужі вірять, що чужого горя не буває та спільними силами можна допомогти діткам! Не залишаймося байдужими до чужого горя!

Борислава Білоцерківська, голова правління ГО «Імперія мистецтв»,

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