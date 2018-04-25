Чи хочете Ви бути здоровими?

Питання риторичне, адже хто ж дасть негативну відповідь? Звісно, кожен хоче бути здоровим, успішним, багатим, щасливим. Але насправді є досить мало людей, які готові серйозно змінювати своє життя, щоб стати здоровішим. Саме про те, які чинники впливають на здоров`я, та як позбутися багатьох захворювань, і говорилося на семінарі «Здоровий спосіб життя за допомогою трав та продуктів бджільництва», який пройшов 25 квітня в УРБАН-бібліотеці Трускавця.

Семінар проводила лікар-апітерапевт зі Львова Надія Леськів, котра впродовж двох годин зачаровувала зал цікавою розповіддю та потрібними відомостями. Після вступного слова завідувачки бібліотеки Віри Савки та прихильника здорового способу життя Івана Скибака пані Надія полонила увагу публіки темою здоров`я. Випробування долі не зламали Надію Леськів, котра свій порятунок знайшла саме в народній медицині.

Жінка настільки володіла темою розмови, що слухати її було одне задоволення. Сам вигляд Надії Леськів, її чистий дзвінкий голос та відсутність втоми після довгої дороги до Трускавця свідчили, що вона є здоровою та сповненою енергії. Вона й не заперечувала це, зазначаючи, що вважає своєю місією не продаж продуктів бджільництва, а власне прагнення ділитися інформацією про здоровий спосіб життя.

Надія Леськів розпочала свою розповідь з аналізу лімфатичної системи, яка чомусь несправедливо опиняється поза увагою нас та лікарів, охарактеризувала методику правильного дихання, зупинилася на важливій ролі руху в житті людини. Гіподинамія – бич сучасної цивілізації, саме через малорухливість виникає багато захворювань, спричинених застоями. Не оминула Надія Леськів і тему здорового харчування. Трави та продукти бджільництва – це ще не панацея, якщо відсутні внутрішнє налаштування, духовність, здоровий спосіб життя. Перші двадцять хвилин виступу Надії Леськів можна переглянути в соціальній мережі Фейсбук в групі «Трускавець. Оперативно».

Витяжка з молі, пилок (бджолина обніжка), прополіс, апітоксин, двофракційна бджолина отрута, мед, маточне молочко та інші продукти бджільництва давно успішно застосовуються в народній медицині як для лікування хворіб, так і для їх профілактики. Надія Леськів навела кілька прикладів з життя своїх знайомих, котрі доводять, що зцілення бувають, що це реальність, а не фантастика.

Посилаючись на професора Павлусенка та академіка Дудова, Надія Леськів доводила, що за допомогою трав та продуктів бджільництва (фітоапітерапія) можна досягнути надзвичайних результатів, проте вони неможливі без зміни психології, без змін та усвідомлення їх необхідності.

Двогодинна зустріч завершилася виступом Івана Скибака, котрий займатиметься популяризацією фітоапітерапії у Трускавці (тел. 067-674-30-55). В неформальній обстановці, за горнятком чаю з цукерками учасники зустрічі продовжували обговорювати тему здорового способу життя. З однієї сторони це так просто – пити побільше чистої свіжої прісної води, замінити вживання цукру та шоколаду на родзинки, мед, горішки, відмовитися від супермаркетового ширпотребу на користь натуральних продуктів, побільше рухатися, замінювати негативні думки на позитивні, бути добрішим та корисним людям. Проте з іншої сторони не так легко позбутися звичок, які закріплювалися роками…

Володимир Ключак

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