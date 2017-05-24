Чи готовий Трускавець до святкування Дня міста?

Менше місяця залишилося до того часу, коли Трускавець гучно та бучно святкуватиме День міста та своє 190-ліття як курорту. Але чи все гаразд, чи є що святкувати і чи треба аж так веселитися? В країні війна, а всілякі гучні забави можуть сприйматися як банкет під час чуми.

Чи все так песимістично, як думає опозиція, і чи все так гаразд, як вважає влада? І як Трускавець виглядає зі сторони? Що робиться і що не робиться в місті? Відповіді на ці питання дасть уродженець Трускавця, громадський діяч Віктор Пиців.

- Розпочинається високий літній сезон. Який Ваш прогноз стосовно заповнення курорту гостями?

- В Трускавці помітні зміни на краще. Місто стає привабливим для гостей. В місті зароджується індустрія гостинності – появилася велика кількість кафе, міняють своє ставлення до туристів ресторатори та готельєри. І що найголовніше – міський голова починає розуміти, що курорт – це основний напрямок розвитку міста.

На сьогоднішній день у Трускавці на відпочинку перебуває десь біля 11 тисяч осіб. Звідкіля така цифра? Про це говорить кількість спожитої води в бюветі – приблизно 9,5 кубів в день. Якщо рахувати, що кожен відпочивальник протягом дня випив 1 літр води, то відвідало бювет 8-9 тисяч. Додаємо ще тих, хто не п`є «Нафтусю», або п`є її в санаторіях, то виходить приблизно 11 тисяч.

Це не менше, ніж минулого року, але термін перебування туристів у Трускавці в порівнянні з 2016 роком зменшився.

Тішить, що в Трускавці побільшало туристів з Польщі, які відпочивають в ГКК «Карпати», санаторії «Шахтар», традиційно в «Південному» та «Дніпрі».

Влада каже, що Трускавець «кишить» поляками, але поляків на нашому курорті на місяць перебуває не більше тисячі осіб. А середній термін їхнього перебування – 10 днів.

Тут треба віддати належне міському голові Андрієві Кульчинському, голові ГО «Європейська інтеграція України» Іванові Цегенькові, генеральному директору ГКК «Карпати» Левові Грицаку, головному лікарю санаторію «Шахтар» Юрієві Остапчуку, а також команді, котра займається поляками в санаторії «Дніпро» під чітким керуванням головного лікаря Олександра Чебаненка. Ще треба згадати головного лікаря санаторію «Південний» і туристичного оператора «Яніна» з Республіки Польща. Завдяки ним Трускавець почав приймати туриста з Заходу.

У Трускавці традиційно велика кількість відпочивальників з Азербайджану, Молдови, Білорусі, навіть є росіяни. Але в загальному частка іноземців (спільно з поляками) складає 25%. 75% – це традиційно жителі України, які обирають відпочинок в невеликих готелях та віллах.

Тішить і робота команди готелю «365»: завдяки їм у Трускавці появилися туристи. Хоча в них також не все так гладко, як здається на перший погляд.

В червні у Трускавці з`являться діти. Але, на жаль, до їхнього приїзду Трускавець не готовий. В Трускавці розвиваються такі напрями туризму як екскурсійний, оздоровчий туризм, місе-туризм (діловий, проведення конференцій та семінарів). Є проблеми з медичним туризмом, освітнім напрямком і так званим «активним» або пізнавальним туризмом. На цьому би варто сконцентрувати увагу. Це думка представників турфірм, які готові до співпраці з міською владою. Я в даному випадку виступаю координатором дій між міською владою та представниками туристичних компаній.

- Вас часто можна зустріти з групами туристів, причому не лише у Трускавці. Яким Трускавець бачать туристи, чого їм тут бракує, а від чого вони в захопленні?

- Очами туриста Трускавець і далі залишається радянським курортом. А для поляків це взагалі загадка. Туристи з Польщі запитують в мене: «Що, в Трускавці не збирають туристичний збір? Чому такі занедбані вулиці?». Ще питають: «Невже в Трускавці немає комунального господарства, яке б займалося висадженням квітів?». Мова йде про вулицю Шевченка. Запитують, хто за спеціальністю міський голова, і коли дізнаються, що він лікар, то кажуть, що з медициною у Трускавці добре, таке «тверде чотири», зате з інфраструктурою міста є проблеми. Ці думки озвучують курортники.

В Трускавці і далі відсутній туристичний план – не карта міста, яку роздають, а план міста. Це дві різні речі. Брак інформаційних показників, які б елементарно показали, де знаходяться лікарня, пожежна охорона, поліція, автовокзал, залізнична станція. Цього бракує.

Натомість туристам дуже подобається гостинність місцевих жителів, вони в захопленні від «Нафтусі» і кажуть: хто пізнав смак цієї води, той назавжди полюбив Трускавець. Ще туристи відзначають бажання місцевих жителів змінити Трускавець на краще.

- В курортно-інформаційному центрі – новий керівник. Чув, що налагоджуєте активну співпрацю з ТІКЦ. Це правда?

- Нарешті міському голові стало сили волі і він замінив керівника інформаційного центру. Теперішній керівник Віра Сазонова – людина неординарна, яка має велике бажання щось змінювати. З нею можна перевернути Трускавець, зробити його кращим. Їй бракує досвіду, але досвід – справа наживна. Святі не зразу горшки ліпили.

Признаюся чесно, що вона пробує знайти контакти з усіма. А я чим можу, допомагав і буду допомагати кожному, хто прагне змінити місто. Тому з Вірою Сазоновою в мене добрі відносини. Хотілося б побажати єдине – міському голові нарешті визначитися і зрозуміти, що всією промоційною політикою та рекламою повинен займатися інформаційний центр. Не відділ розвитку міста, бо там мають бути зовсім інші функції та обов’язки!

Віра Сазонова добре справляється зі своїми обов’язками, тому час провести зміни в штатному розписі Трускавецької міської ради. До речі, це думка не тільки моя.

- Влада декларує свою відкритість; нещодавно з ініціативи голови фракції «Самопоміч» Олега Карпина зроблено спробу запровадити бюджет участі (партиципаторний бюджет). Тож чи змінилося Ваше негативне ставлення до влади Трускавця в цілому та «Самопомочі» зокрема?

- Я би хотів, щоб всі чутко зрозуміли: треба розділити ГО «Самопоміч» і особистості, які представляють цю силу в Трускавці. Це абсолютно різні речі.

До «Самопомочі» в мене якнайменше запитань. Зате до більшості людей, які себе асоціюють з «Самопоміччю» у Трускавці, моє ставлення негативне. Я не до кінця розумію, чого прийшли ці люди в політику, з якою метою? Якщо збагатитися, то гроші так не заробляють.

Щодо самого Олега Карпина, то я би дуже хотів, щоб він нарешті зрозумів, що голова бюджетної комісії – місія тимчасова. Він піде, і що про нього думатимуть люди?

Бюджетна комісія знаходить 1,5 мільйони на святкування Дня міста і разом з тим закриває очі на проблеми, які існують в місті, пов’язані з розвитком інфраструктури, доріг, каналізування, електромереж. Депутати знаходять кошти для своїх округів і майже не звертають уваги на вирішення загальноміських проблем. Тому громада «Самопоміч» в Трускавці не сприймає. Є над чим задуматися.

Я міг би сказати більше, але не хочу виносити сміття на вулицю. Надіюся, що мене почують, і колись я скажу, що трускавецька «Самопоміч» – це круто!

- Травень цьогоріч – з дощами та зливами. Привідкрилися певні проблеми з парком, каналізуванням та ряд інших. Як вирішувати ці інфраструктурні моменти?

- Проблема в кадрах! Проблема не в стихії, а в головах! Ці мої слова прошу сприймати як конструктивну критику. Думаю, що міський голова до цього вже звик.

У мене нема претензій до міського голови, бо він лікар. Коли мене питають, чи буду я з ним радитись, чи просити допомоги, то я відповідаю – тільки в одному випадку: коли не дай Боже в моїй родині хтось захворіє, то я прийду до нього як до лікаря, людини, яку я поважаю, і він мені не відмовить.

Тому питати в нього за міську господарку – це навіть неетично. Але він має заступників, заввідділів, начальників служб, директорів комунальних підприємств.

Я скажу одне – якщо людина не виконує свої посадові обов’язки, то її треба просто міняти! Міняти негайно!

Про те, що Трускавець топить, знають всі. Хтось каже, що винна стихія, дощ, що так було завжди. А я як уродженець Трускавця кажу – так завжди не було. За останніх 25 років місто розбудувалося. Інфраструктура міських інженерних мереж вимагає негайної реконструкції та модернізації. Коли хтось мені каже, що Річки назвали Річками, бо там топить, то я відповідаю, що на Річках не працюють дощоприймачі. Останній раз їх чистили десь років 20 тому.

І тут вже запитання не лише до міських служб, а й до власників готелів, господарств, до керівника Трускавецького водоканалу – що, в водоканалі відсутня техніка? Чи може спеціалістів немає? Чи простої лопати, щоб відкрити люк і почистити дощоприймач? У водоканалі просто потрібно міняти керівника!

Необхідно також почистити всі замулені колодязі, де проходять інженерні мережі від «Укртелекому» та електромережі.

Закон каже, що «каналізаційні системи та очисні споруди є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки». Кожне затоплення – це мінус екології Трускавця. Директор водоканалу повинен піти. За власним бажанням.

В місті є й інші служби і суб’єкти господарювання, зокрема ПрАТ «Трускавецькурорт». Запитання до дирекції ПрАТу від пересічного уродженця Трускавця: ви закупили термінали до бювету, щоб брати плату за вхід – яка їхня вартість? І чому в голову начальника ГГРЕСу пана Тарнавського не прийшла ідея пофарбувати надкаптажні споруди на території парку? Чому взагалі ви мовчите, коли в парку топляться надкаптажні споруди над джерелами? Ви володієте ліцензією на експлуатацію джерел. і відповідаєте за їх стан згідно закону.»Про курорти»…

Закон України «Про курорти» від 19 січня 2006 року № 3370-IV, розділ IX, стаття 43 «Відповідальність за порушення законодавства про курорти» каже: «Особи, винні у порушенні вимог законодавства про курорти, несуть цивільну, цивільно-правову, адміністративну ат кримінальну відповідальність відповідно до законів України».

Принагідно стаття 42 цього ж Закону «Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів» гласить: «До повноважень органів місцевого самоврядування відноситься: … 5) здійснення контролю за використанням природніх лікувальних ресурсів». Відповідно за стан всього, що відбувається в парку, несе відповідальність і міська влада.

В посадових обов’язках заступників міського голови вказано, як вони мають діяти при певних ситуаціях. Один з них повинен виступати координатором між міською владою та санаторно-курортними закладами. Я можу назвати його прізвище – Олександр Ткаченко. Координація дій на благо розвитку міста між ним і ПрАТ «Трускавецькурорт» є нульова.

Крім того, порушується закон України «Про курорти». Є ще директор КП «Парк курортний» Назар Веретка, є ще начальник УЖКГіБ Сергій Максимич, нарешті заступник міського голови Олексій Балицький. Я би хотів бачити всіх перерахованих осіб в міському парку біля джерела «Едвард», а також в парку вище місточка біля маршових сходів неподалік лавочки кохання. Туди варто було б запросити і головного лікаря «Женеви». І в мене запитання: «шановні керівники», невже ваші посадові оклади не позволяють вам зорганізувати людей, заправити трактор, купити дві курки і літр пива для роботяг, які мають почистити береги річки Воротище, вигрібні каналізаційні ями, колекторні криниці по водовідведенню і дощоприймачі? Що для цього потрібно? Просто виконувати свої функціональні обов’язки…

Тож чому ви підставляєте своїх керівників і безпосередньо міського голову? Чому ви розказуєте міському голові казки, що на реконструкцію каналізаційних мереж Трускавця потрібні мільйони? Так, місту потрібна комплексна програма модернізації всього каналізаційного господарства, якої просто нема. Але треба почати з малого – з себе. Коли людина не справляється зі своїми посадовими обов’язками, її просто міняють.

Хочу звернутися до опозиції: кажуть, що пан Іванишин готовий поділитися всіма своїми напрацювання з водовідведення і каналізування. Я звертаюсь до нього: інтереси міста мають бути вищі від його власних політичних уподобань, поділіться досвідом, пане Іванишин!

- На святкування Дня міста виділять досить значні кошти. Чи правильно це, пане Вікторе?

- Так, для міста потрібне свято. Місто має бути привабливим та гарним. Надіюся, що святкування Дня міста пройде грандіозно, всі ці недоліки будуть виправлені і заступники міського голови не підмочать його репутацію. Вірю, що місто вийде з води сухим.

- Насамкінець назвіть тих людей, які найбільше шкодять розвитку міста, а також тих, хто, на Вашу думку, найбільше прикладається до його популяризації та процвітання.

- Місту шкодять захланність, дурість, непрофесіоналізм кадрів з теперішньої команди міського голови. Не буду називати їхні прізвища, багато хто зрозуміє про кого йде мова. Надіюся, що помилки будуть виправлені. А міський голова хай зробить організаційні висновки. Рішення має приймати депутатський корпус. Від прийнятого рішення залежить і те, чи проголосують за цих людей на наступних виборах жителі міста.

Інтереси Трускавця – понад усе! Це той випадок, коли рішення має бути прийняте на благо міста, а не заради власних інтересів.

Ті люди, яких би я зараз згадав добрим словом, які направду роблять багато потрібних речей – це директор музею історії міста-курорту Галина Коваль, директор школи мистецтв Ігор Нич, це Віра Сазонова, завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка. депутати Богдан Габшій, Зоряна Домбровська, Руслан Пристай, головний лікар міської лікарні, депутат Ігор Стасик, житель Трускавця Петро Закусило та багато інших простих трускавчан – всіх не перелічити. Особлива подяка журналістам всіх видань міста Трускавця за промоцію курорту!

Спілкувався Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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