Чи може проголосувати виборець, який обмежений у пересуванні?

Про це сьогодні ми спілкуватимемося із Марію Николаїшин – директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, сертифікованим Центральною виборчою комісією тренером з виборчого законодавства.

- Виборець, який є у списку виборців на відповідній виборчій дільниці, може проголосувати за місцем свого перебування у межах цієї виборчої дільниці. Наголошую, що право, передбачене частиною першою статті 77 Закону України «Про вибори Президента України», діє для тих виборців, які за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатні самостійно пересуватися. Для організації голосування таких виборців за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за відповідною формою, котра встановлена Центральною виборчою комісією. Такий витяг невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Можна так сказати, що є дві категорії виборців, які включаються до цього витягу: без рішення комісії та за рішенням комісії.

- Пані Маріє, у чому різниця між виборцями, які включаються без рішення комісії, та тими, які включаються за рішенням комісії?

- Без рішення комісії включаються виборці, напроти прізвища яких у відповідній графі у списку виборців є відмітка «постійно не здатний самостійно пересуватися». А за рішенням дільничної виборчої комісії включаються виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан здоров’я. Такі виборці самостійно, поштою або через інших осіб подають власноручно написану заяву з проханням забезпечити їм голосування за місцем перебування. Обов’язково у заяві необхідно вказати це місце перебування (адресу).Така заява разом із довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути надана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів. Зауважу, що члени дільничної виборчої комісії мають обов’язок перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. Якщо ж такий факт не підтвердиться, то комісія приймає рішення, яким відмовляє виборцеві у можливості проголосувати за місцем перебування.

- Чи є у виборця, який голосуватиме за місцем свого перебування, якесь зобов’язання, якого він повинен дотриматися?

- Очевидно, що є. Це прямо вказано у частинах шостій, дванадцятій тринадцятій та чотирнадцятій статті 77 Закону України «Про вибори Президента України». Там зазначено, що заява виборця про забезпечення організації голосування за місцем перебування є його зобов’язанням забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, які передбачені законодавством. А це означає, що до свого помешкання він впускає трьох членів комісії, які організовують його голосування, а також, за наявності, кандидатів, спостерігачів та довірених осіб. Окрім цього, ми не забуваймо про те, що такий виборець, як і в приміщенні для голосування, має надати свій паспорт, розписатися у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу із списку виборців. І волевиявлення повинен здійснювати самостійно та таємно. А на завершення зобов’язаний опустити виборчий бюлетень у малу переносну виборчу скриньку.

Ми продовжимо спілкування із фахівцями з виборчого законодавства та й надалі надаватимемо роз’яснення на цю тему. А наразі нагадуємо, що з вересня 2016 року на Дрогобиччині розпочали діяльність три бюро правової допомоги, вони є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги за консультацією, у тому числі й з виборчого права. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Разом з тим нагадаємо нашим читачам, що у грудні минулого року Міністерство юстиції України спільно з Центральною виборчою комісією дало старт ініціативі «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!», яка реалізовується в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!». До цієї ініціативи також долучилася і система безоплатної правової допомоги, яка включає понад 550 центрів та бюро по всій країні.

Марія Бойко

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