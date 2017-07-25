Чи очолить Петро Іванишин санаторій МВС?

By  | 28.07.2017 | Filed under: Новини

Кандидатуру трускавецького скандального політика Петра Іванишина розглядають як можливого наступного очільника санаторію «Перлина Прикарпаття», причому на найвищих щаблях – в міністерстві внутрішніх справ України. Про це інформує наше власне джерело в Києві. З метою підготовки до майбутніх парламентських виборів трускавецького «фронтозмінівця» можуть поставити керувати санаторієм МВС в місті-курорті задля забезпечення кращого результату для партії «Народний фронт». Нагадаємо, що до цієї політичної сили дотичний очільник МВСУ Арсен Аваков, в чиєму підпорядкуванні знаходиться «поліцейський» санаторій.

Петро Кирилович Іванишин відомий тим, що у Трускавці був власником гуртівні алкогольних напоїв «Альфа», де правоохоронці виявляли фальсифіковану алкогольну продукцію. В 2006-2010 роках він був депутатом Трускавецької міської ради і голосував за сумнозвісне рішення щодо продажу 132 га землі біля питного озера ТзОВ «Альфа Плюс». До речі, в цій же каденції депутатом був і теперішній очільник «Перлини Прикарпаття» Олександр Шишко (обидва від «Нашої України»). В 2010-2015 роках Петро Іванишин був депутатом Львівської обласної ради за списками партії «Фронт змін», а в 2015 році на виборах до Трускавецької міської ради зазнав поразки. В 2017 році Петро Іванишин втягнувся в судові розбірки з кількома представниками трускавецьких засобів масової інформації та громадськими діячами. Так, зокрема, у Трускавецькому міському суді слухається справа за його позовом проти журналістів Любомира Поливки, Руслана Цехмейстера, комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» (трускавецьке проводове радіо) та ГО «Журналістська агенція «Трускавець Онлайн». А в своїх дописах та коментарях в соціальній мережі Фейсбук Петро Іванишин неоднократно дозволяв собі некоректні висловлювання на адресу опонентів, журналістів та чинної влади міста Трускавця.

Так що вже можна спрогнозувати – можливе призначення цього діяча очільником санаторію «Перлина Прикарпаття» призвело б тільки до дестабілізації в колективі та негативного іміджу оздоровниці через одіозність цієї персони.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Купити декоративні дерева Львів – Садовий центр “Еліт Флора”, туї, бонсай
    25.07.2017 | 12:32

    Розсадник та садовий центр “Еліт Флора” пропонує широкий вибір декоративних рослин і дерев. Вашій увазі ми готові запропонувати рослини власного виробництва та продукцію найбільших європейських виробників. Наш асортимент включає багато сортів хвойних та листяних рослин – туї, ялівці, сосни, ялини, ялиці, кипарисовики, модрини, тиси, магнолії, калини, форзиції, гібіскуси, бузки, вейгели, спіреї, дерени, пухироплідники та багато [...]

  • Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
    21.07.2017 | 11:43

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви