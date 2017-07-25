Чи очолить Петро Іванишин санаторій МВС?

Кандидатуру трускавецького скандального політика Петра Іванишина розглядають як можливого наступного очільника санаторію «Перлина Прикарпаття», причому на найвищих щаблях – в міністерстві внутрішніх справ України. Про це інформує наше власне джерело в Києві. З метою підготовки до майбутніх парламентських виборів трускавецького «фронтозмінівця» можуть поставити керувати санаторієм МВС в місті-курорті задля забезпечення кращого результату для партії «Народний фронт». Нагадаємо, що до цієї політичної сили дотичний очільник МВСУ Арсен Аваков, в чиєму підпорядкуванні знаходиться «поліцейський» санаторій.

Петро Кирилович Іванишин відомий тим, що у Трускавці був власником гуртівні алкогольних напоїв «Альфа», де правоохоронці виявляли фальсифіковану алкогольну продукцію. В 2006-2010 роках він був депутатом Трускавецької міської ради і голосував за сумнозвісне рішення щодо продажу 132 га землі біля питного озера ТзОВ «Альфа Плюс». До речі, в цій же каденції депутатом був і теперішній очільник «Перлини Прикарпаття» Олександр Шишко (обидва від «Нашої України»). В 2010-2015 роках Петро Іванишин був депутатом Львівської обласної ради за списками партії «Фронт змін», а в 2015 році на виборах до Трускавецької міської ради зазнав поразки. В 2017 році Петро Іванишин втягнувся в судові розбірки з кількома представниками трускавецьких засобів масової інформації та громадськими діячами. Так, зокрема, у Трускавецькому міському суді слухається справа за його позовом проти журналістів Любомира Поливки, Руслана Цехмейстера, комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» (трускавецьке проводове радіо) та ГО «Журналістська агенція «Трускавець Онлайн». А в своїх дописах та коментарях в соціальній мережі Фейсбук Петро Іванишин неоднократно дозволяв собі некоректні висловлювання на адресу опонентів, журналістів та чинної влади міста Трускавця.

Так що вже можна спрогнозувати – можливе призначення цього діяча очільником санаторію «Перлина Прикарпаття» призвело б тільки до дестабілізації в колективі та негативного іміджу оздоровниці через одіозність цієї персони.

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