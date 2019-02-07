Чи вмієш ти керувати своїми фінансами?

Всім доброго дня! Мене звати Василь Мороз, я консультант компанії ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна”.

Метою написання цієї статті є популяризація основ фінансової грамотності в суспільстві. Фінансова грамотність по суті це знання, яке допомагає робити наше життя кращим. Це система, з допомогою якої можна досягати поставлених матеріальних цілей.

Коротко про нас: «ОВБ Алфінанц Україна» входить до складу Німецького холдингу «OVB Holding AG».В перекладі з німецької розшифровується як: об’єктивне майнове порадництво. Заснована компанія в м. Кельн, Німеччина в 1970 році. На сьогоднішній час це робота в 15 країнах Європи, та 49 років досвіду. В Україні працюємо вже 12 років. Ми не банк і не страхова компанія. Ми – консалтингова компанія, що об’єднує понад 5 тис. незалежних консультантів по всій Європі. OVB пропонує продукти виключно добірних, провідних і потужних компаній європейського та світового рівня у фінансовій галузі з досвідом роботи на ринку від 50 років до 200 років, які ретельно перевіряються за показниками своєї діяльності та цінами. OVB – це багаторічний високоякісний комплексний фінансовий консалтинг, орієнтований на індивідуальні потреби, побажання та цілі наших клієнтів.

Що ми робимо:

1. Консультуємо людей у сфері фінансів і соціального забезпечення.

2. Займаємось професійним плануванням та досягненням родинних цілей.

3. Рекомендуємо людям оптимальні шляхи збереження і примноження того, що вони вже заробили.

4. Допомагаємо досягати поставлених цілей за допомогою комбінації фінансових інструментів.

5. Показуємо ефективні і раціональні фінансові рішення.

6. Наша робота – це комунікація, фінанси та менеджмент.

Більше по темі:

Якщо розібрати фінансовий ринок, можна виділити такі основні категорії: банки, страхові компанії, кредитні організації, інвестиційний ринок, ринок нерухомості та держава.

Кожна сім’я користується послугами фінансового ринку. Більшість має банківську картку для отримання зарплати, хтось бере кредити, хтось відкриває депозити. На машину нам потрібна «автоцивілка», а коли їдемо за кордон, то необхідно «зелену карту» та медичне страхування. Молоді сім’ї хочуть жити окремо і тому вони купують житло. А є такі люди які інвестують свої кошти в цінні папери, в крипто-валюту, в класичний бізнес. Так чи інакше, всі це роблять в правовому полі держави: сплачують різні види податків, отримують субсидії, пільги, мають право на податкові пільги. Чи дійсно це так? Чи є сім’ї які взагалі ні чим не користуються? Як думаєте чи можуть мати ризики люди, коли вони самі користуються послугами фінансового ринку? Звичайно так. Людина не в змозі самостійно профільтрувати всю інформацію, що стосується фінансового ринку. Це тисячі компаній, тисячі варіантів.

Є інший варіант, коли людина користується послугами фінансового ринку через незалежного фінансового консультанта OVB. В цьому випадку вона отримує ряд переваг:

1. Економія часу. Не потрібно витрачати час на пошук правильного рішення. Достатньо зателефонувати та сказати: «алло, Василь Степанович, мене цікавить така річ…», або «в мене є така ціль, які є варіанти її досягнення?». Я готую інформацію. Ви приймаєте рішення. Чи є важливим для вас економія часу?

2. Послуги НФК для людини є безкоштовними. Це не означає, що ми благодійна організація. Нам платять наші партнери – комісію від укладених договорів. Ми є оптові постачальники фін. послуг не тільки в Україні, але і у 15 країнах Європі і маємо за це великі знижки. Це дає нам можливість зробити продукт вигідним для клієнта і при цьому мати свій інтерес.

3. Комплекс послуг та відстоювання інтересів клієнта. Чи є перевагою для Вас отримувати весь комплекс фінансових послуг в одному місці та мати за плечима надійну компанію, що відстоює ваші інтереси? Це концепція «Алфінанц» – всі фінанси під одним дахом.

4. Незалежна об’єктивна інформація. Наприклад: Ви дізнались з реклами по телевізору, що банк «Супер-пупер» пропонує хороші відсотки. Прийшли туди і хочете поставити гроші на депозит. Чи може менеджер банку сказати вам, що в нас це робити невигідно, зверніться до нашого конкурента?! Звичайно що ні, і це нормально. Це його робота.

Для нас не важливо, в якому з банків-партнерів клієнт буде мати депозит. Для нас важливо, щоб цей депозит мав найкращі умови для клієнта. Людина має незалежну об’єктивну інформацію і вибір.

5. Індивідуальний підхід. Незалежний консультант рекомендує тільки найкращий варіант, виходячи з індивідуальних потреб. Адже вирішення питання може бути дещо іншим ніж Ви думаєте.

Приклад з життя: приходить клієнт з питанням де взяти кредит на 15 тис. грн. Виявилось, що гроші треба на Айфон 7+ для дочки. З моєї рекомендації клієнт відкрив депозит на півроку з щомісячним внеском 2,5 тис. грн. і пообіцяв дочці якщо вона почекає, то отримає Айфон 8. Через півроку в нього було 15 тис. + 0,5 тис. % по депозиту, а в дочки новий Айфон 8. В результаті він зекономив 4 тис. (15 тис. кредит на рік + 30% річних = 19,5 тис. – 15,5 депозит з відсотками).

6. Довгостроковий сервіс. Філософія компанії – клієнт на все життя. Робота фінансового консультанта в довгостроковій перспективі – це інформування клієнта про останні зміни на фін. ринку, пролонгація договорів, внесення змін в діючі угоди, допомога при заповненні декларацій та відшкодування частини податків. Чи бачите ви перевагу в довгостроковому сервісі?

7. Безпечно і надійно. Можна сміливо говорити про відсутність статистики банкрутств компаній-партнерів OVB за всю історію від їх заснування. Можете особисто в цьому переконатися, здійснивши пошук в офіційних джерелах або мережі Інтернет.Партнери OVB це фінансові установи які є лідерами в своїй галузі на європейському чи світовому рівні з досвідом роботи від 50 до 200 років. Також надійність таких великих компаній підтверджується рейтингом фінансової стійкості на рівні «A» і вище. Це означає, що материнська компанія повністю відповідає за всі свої філії та дочірні компанії. Такий рейтинг надається авторитетними міжнародними рейтинговими агентствами: FitchRatings, (Велика Британія), Moody’s (США), Standard &Poor’s (США).

Хочу поставити Вам одне питання, яке стосується кожного з нас:

- Що є найважливішим аспектом в житті людей? – більшість відповідає, що це їхнє здоров’я. У Вас це так?

Тоді наступне питання: що є найбільш важливішим після здоров’я? – тут відповідають по різному, але більшість відповідає що це їхні фінанси. У Вас це так?

Самому розібратись в цілях, виставити пріоритети і розробити чіткий фінансовий план на життя доволі складно. В цьому питанні Вам може допомогти Ваш фінансовий консультант.

Живемо разом з Вами в такий час, коли світ стрімко змінюється і розвивається. Розбиратись у всіх сферах нашого життя є неможливим. Якщо Ви хворієте, то лікуєтесь самостійно чи йдете до лікаря? Якщо у Вас поламалося авто, то ремонтуєте самі, чи звертаєтесь на СТО? З фінансами також так. Не чекайте коли у Вас появляться проблеми.

За допомогою нашої стратегії «Premium Select» ми допомагаємо своїм клієнтам як приватним фізичними особам, так і корпоративним клієнтам за відповідних потреб робити правильний вибір з-поміж різних видів продуктів і різних постачальників. Такий комплексний підхід до консалтингу захищає наших клієнтів від інтересів окремих постачальників і дає тільки об’єктивну інформацію.

Ми обговорюємо з клієнтами їх цілі та бажання, аналізуємо їх поточну ситуацію та розробляємо індивідуальні рішення з урахуванням програм державного захисту та підтримки. При цьому основним завданням OVB ось уже понад 49 років є забезпечення основних життєвих потреб.

Почни будувати власний фінансовий дім вже сьогодні! Записуйтесь на безоплатну консультацію та дізнайтесь про Ваші вигоди від співпраці в якості клієнта чи співробітника!

Василь Мороз, консультант компанії ТОВ «ОВБ Алфінанц Україна»

Контактні дані: (097) 610-80-10, (093) 816-32-15, м. Трускавець, вул. Скоропадського, 7 оф. 13, Vasil.Moroz@gmail.com https://www.ovb.ua/

Також читайте