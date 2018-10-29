Чи все гаразд з водою в Бориславі?

Стаття «Політиканство на воді», котра була описом прес-конференції міського голови Борислава Ігоря Яворського на тему водопостачання 24 жовтня та спробою аналізу причин загострення в Бориславі, викликала неоднозначну реакцію.

Окремі громадські активісти, котрі організували віче 21 жовтня в Бориславі, зазначили, що публікація є однобокою, оскільки подає точку зору тільки міського голови. Тому з метою максимальної об’єктивності в цьому питанні зараз подаємо точку зору іншої сторони – громадських активістів.

Наш співрозмовник – голова ГО «Цвіт нації», голова Бориславської міської організації Української Галицької Партії (далі – УГП), а водночас працівник міської ради Віктор Кравцов.

- Пане Вікторе, Ви були одним з тих, хто статтю «Політиканство на воді» сприйняли як випад у сторону громадських активістів…

- Якщо б Ви 21 жовтня були на віче, то Ви б зазначили для себе, що його метою було не очорнення влади, а боротьба за права громади. Було напрацьовано і озвучено конкретні кроки вирішення даної проблематики експертами. Одразу скажу, я не експерт, але вник в ці питання, бо мене то болить. Але ж і Небесна Сотня не була компетентна в питаннях політики чи військовій справі, однак вийшли з дерев’яними щитами на захист своєї держави і прав на краще майбутнє. Мені і команді, звісно, важко протистояти титанам, які підковані юридично, підсилені політично та мають вплив на ЗМІ.

Стосовно політиканства і піару, як Ви висловилися, «маргінальної» партії, то якби УГП цієї проблеми не порушило (а порушили лише через величезну кількість звернень мешканців Борислава щодо неякісної води, водопостачання та тарифікації), то навіть прес-конференції не потрібно було б скликати, щоби виправдовуватися, і рух навколо того питання не почався б апріорі. Владу все влаштовувало.

Ніхто не применшував того, що зробив міський голова у тій сфері, навпаки наголошувалося про співпрацю і залучення зовнішніх експертів. Але після того як я на сторінці виставив пост про брудну воду, полетіли погрози про звільнення – абсолютно ігнорувалася ст. 34 Конституції України. Вже після розмови із представниками влади я зрозумів, що тиск не зменшиться і почав збирати факти порушень. У приватній лабораторії було проведено аналіз води з-під кранів вул. Трускавецької та Коваліва, оскільки держпродспоживслужба не задовольнила наше звернення щодо забору та аналізу тої ж води кінцевих споживачів. Аналіз показав невтішні результати – зокрема гуамінові кислоти – продукти піврозпаду рослин і тварин. Про це чомусь на прес-конференції замовчали. Сказали лише за м’якість води і ї каламутність.

- На прес-конференції міський голова Ігор Яворський закликав всіх до конструктивної співпраці. Чого ж Ви каламутите воду, чому б не вирішувати це питання в робочому режимі, в кабінетах, спокійно та виважено, а не на віче?

- Серед пропозицій вирішення складної ситуації звучало декілька варіантів. Зокрема про оголошення Борислава зоною екологічного лиха (за яке і було зібрано близько 800 підписів мешканців міста за 2 дні).

Про це, до речі, теж не сказали на прес-конференції, проте зачепилися за тему з Дрогобицьким водоканалом, яку озвучив пан Кондзьолка і те як приклад співпраці між містами, зокрема із м. Трускавцем. Але п. Кондзьолка сам же і сказав, що це утопія, оскільки Дрогобич не прийме збиткове підприємство на баланс (заборгованість Бориславського водоканалу Дрогобицькому близько 4 млн. грн.). Ось тут і почалися маніпуляції і звинувачення у рейдерському захопленні Дрогобичем Борислава. Все б це було весело, якби не було так сумно… Жодних зазіхань на КП “Вододар” не було, але фразу вирвано із контексту і результат ми бачимо у статті.

- Я зауважив, що в Фейсбуці активно просувається «темник», що в Бориславі з кранів тече болото, а не вода. Тож, мовляв, за що людям платити, та ще й таку високу ціну? Натомість на прес-конференції чітко було сказано, що вода в помешкання бориславців подається нормальна, відповідає нормативам, а мул – не найгірше, що може бути…

- Ви б платили за воду, яка більш схожа на болото 26,69 грн. за куб? До речі, в загальному плата за воду сягає 40 грн., просто біля 13 грн. за кожен куб водовідведення місто компенсує для КП «Вододар».

Думаю, Ви б теж збурилися і писали зовсім по-іншому. Що і зробив пан Орест Сенів, який довів, що тарифи значно завищені, оскільки вода береться із 6 водозаборів, більшість яких не потребує електроенергії для подачі в будинки. Теж ні слова я не почув про завданні збитки. Колонки, фільтри, бойлери, пральні машини – все це у людей вийшло з ладу і стало просто мотлохом. Відповідальності – нуль.

Хочу наголосити, що все вище сказане мною – це не голослівні заяви. Я можу надати всі документи, всі фото та відеофіксації порушення Закону “Про питну воду”.

- Заочний обмін думками завершився: Ви організували віче, мер відповів прес-конференцією. Що далі?

- Я вважаю, що прес-конференція міського голови – це перемога здорового глузду, перемога громадських активістів Борислава та всіх небайдужих бориславців, бо міська влада нарешті нас почула. Не мене, а саме нас. Дякую всім за підтримку, за участь у нашому віче 21 жовтня, за підписи під колективним зверненням до обласної влади та уряду.

Що далі? А далі ми створили петицію, яка має зобов’язати владу Борислава підійти до проблеми водопостачання комплексно. Місто має точно оцінити проблему, вивчити її, щоб якісно вирішити. Тільки так ми зможемо мати чисту воду за нормальними цінами. Підписати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/boryslav/Petition/View/3

На віче 21 жовтня ми вирішили створити робочу групу за участю експертів, фахівців з водопостачання, представників депутатського корпусу міста. Спільно маємо напрацювати дорожню карту з вирішення проблеми.

Розглянувши різні варіанти вирішення проблеми з водою, маємо вибрати один. Не самі. Для цього, я переконаний, громада має обговорити всі шляхи і пропозиції на громадських слуханнях, а депутатський корпус затвердити комплексну програму водопостачання у Бориславі на сесії міської ради.

Заради наших дітей, заради наших матерів, які живуть у Бориславі, я надалі разом із громадою. І закликаю, як радить нам сьогодні наш міський голова, і фахівців міської ради, контролювати та стежити за кроками міської влади. У жодному разі не варто сприймати це як конфлікт, адже всі здорові громади і здорові країни базуються на відкритості, прозорості влади, на активності і свідомості громадського сектору. Бо мета у нас всіх одна – порятунок і розвиток нашого міста.

- Пане Вікторе, дякую за цікаву та конструктивну розмову. Вірю, що питання водопостачання у Бориславі вирішуватиметься саме в конструктивному руслі, і Ви спільно з міським головою працюватимете над цією важливою проблемою.

Спілкувався Володимир Ключак

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