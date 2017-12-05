Чиєю власністю стане верхній бювет – корумпованого чиновника чи трускавецької громади?

Павло Якубенко, голова Наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» нещодавно оприлюднив та розповсюдив статтю «Роздуми про Трускавець, закономірності, про псевдотурботу і про майбутнє». В ній відчувається стиль і почерк викладення думки колишнього агітпрацівника компартії Радянського Союзу. Наводяться приклади з історії розвитку комуністичного руху, робітників Британії. Трускавчан, які незгідні з порядками, заведеними в ПрАТ, у вишуканій формі обзивають «дикунами». В попередньому номері газети активістів назвали «дурнями» і «популістами». В правдоподібній формі намагаються вплинути на читача, щоб відвернути увагу від існуючої критичної ситуації з гідромінеральною базою курорту та державним, комунальним і профспілковим майном, отриманим незаконним шляхом .

Про те, що розпродано 80% цього майна, скорочено в 10 разів чисельність працівників, погіршена робота гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції, всієї гідрогеологічної системи, ми вже дещо писали, розглядаючи це питання на Раді Старійшин . Та це не всі ризики, яким піддавався Трускавець.

За 15 років існування безліч разів перейменована форма господарювання «Трускавецькурорт». Перейменування робилось з метою переходу майна до «добросовісного набувача». Є така практика ускладнення перевірки правоохоронними органами незаконно набутого майна та господарської діяльності. Остання назва – ПрАТ «Трускавецькурорт», щоправда, не змогла захистити від визнання слідчими органами і Печерським районним судом діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» по відмиванню грошей.

«Успішна діяльність», як запевняє п. Павло Якубенко, довела до того, що збираючи кошти в сумі 1 млн. 600 тис. грн. в місяць (липень 2017 року) від мінеральної води, за 15 років не було можливості створити амортизаційний фонд для ремонту даху верхнього бювету.

«На жаль, фінансовий стан товариства на сьогодні не дозволяє такі витрати», – пише п. П.Якубенко.

А хто рахував, що ремонт даху коштуватиме 20 млн. грн.? Чи є хоча б проект? Звісно нема.

По оплаті за воду. Безперечно, за воду потрібно платити всім вісімдесяти оздоровницям Трускавця. Чому ж заключили договори з 32 оздоровницями, а не з усіма, чому не заставили в судовому порядку укласти договори? Та тому, що ціни у монополіста на видобуток і продажу мінводи повинні погоджуватись в антимонопольному комітеті та затверджуватися органом місцевого самоврядування, як, до речі, робиться у Трускавці по питній воді. Але цього не роблять, ціни встановлюються «від стелі». Чому? Та тому, що ПрАТ «боїться показати бухгалтерські дані для розрахунків ціни. В тому числі по кількості добутої мінводи, по затратах, по прибутках.

Та і не постійно ПрАТ мав дозвіл на видобуток води, яку продавав, порушуючи законодавство, при зупиненій дії спецдозволу на видобуток. Намагання встановити плату за разовий вхід 3 грн. 50 коп. також є незаконною дією, значно збільшує плату за мінеральну воду в загальному. Буває, що лікар призначає воду малими порціями, але велику кількість разів. При оплаті за разовий вхід приховувалась би від оподаткування та від інших платежів і контролюючих органів фактична кількість добутої мінводи. Та й вхід у бювет до протестів громадськості для місцевих мешканців пропонувався з припису лікуючого лікаря, що обмежувало практично вхід всіх 100% мешканців міста.

Фальшивить пан Якубенко, коли пише з натяками на ГКК «Карпати» про борг у 900 тис. грн. Навіть по розрахунках ПрАТ з його незаконними новими цінами він значно менший.

ГКК «Карпати» відмовився перезаключати договір на купівлю мінводи по необґрунтованих, а тому і незаконних цінах. Був надісланий лист у антимонопольний комітет і міську раду про затвердження ціни на мінводу. Антимонопольний комітет відповів, що ціна незаконна і відкрив провадження по справі. Міська рада чомусь не відреагувала. Тому зараз ГКК «Карпати» платить, керуючись договором із попередніми цінами, а ПрАТ рахує по-новому, не заключеному договору. В суд не подає, бо чує, що суд витребує баланси і т.п., які будуть не в користь задекларованим цінам на мінводу.

І знову, легенько, ненав’язливо, в комуністичному стилі треба заклеймити Грицака за продажу 132 га землі і Палацу культури «Мир». Цю тему вже широко висвітлювали у своїй пресі особи, яким Ви, товаришу Якубенко, продали два туалети в першій санітарній зоні, і Ваш благодійник, з руки якого Ви отримали майно держави, громади і профспілок, яке успішно розбазарили, пан Аксентійчук, царство небесне Йому.

Хто продавав і для чого 132 га, почитайте в тодішній пресі. До речі, законність цієї процедури продажу підтвердив суд у кілька інстанцій. Почитайте і те, хто перешкоджав розвитку цієї території, хоча простіше запитати у свого компаньйона по операції з клозетами-кафе, чому він не затвердив на сесії детальний план забудови тієї території під «мудре курортне місто».

По ситуації навколо Палацу культури «Мир». Будучи міським головою Трускавця, я вів значну роботу по поверненню у власність громади незаконно захопленого майна ЗАТ “Трускавецькурорт”. Доводилось воювати не тільки з Б. Аксентійчуком, але і з головою Федерації профспілок України О.Стояном, депутатом Верховної Ради. Допомагав тоді народний депутат Іван Білас. Ми так “дістали” тоді О. Стояна, що мені вдалося домовитись з ним про передачу у комунальну власність будинку номер 1 по вулиці Бориславській, де сьогодні другий корпус міської ради, Народний дім. Окрім цього, домовились про передачу і ПК «Мир». Однак Аксентійчук не спішив виконувати вказівку голови федерації, всіляко затягував процес, мабуть, переконав і Стояна не робити прямої передачі. На мої повторні звернення до Стояна той відповів, що будемо робити спільне підприємство. Статут розробив ЗАТ. В СП “Культурно-мистецький центр” ввійшов ЗАТ з внеском вартості ПК «Мир», що становило 93 відсотки, а від міської ради внесок становив вартість будинку «Читальня», – 7 відсотків. На заходи, які проводила міська рада в «Мирі», Аксентійчук намагався створювати різні перешкоди, забороняв розповсюджувати квитки в парку, парк в той час також був у віданні ЗАТ, не дозволяв проводити ремонти в «Мирі», бо мав перевагу у прийнятті рішень у керівництві СП. Тоді я зрозумів, що обдурений Аксентійчуком. Щось змінити було нереально, вкладати бюджетні гроші в об’єкт, який не належав місту, було б неправильно та й чи законно? «Мир» простоював і занепадав. Так ЗАТ підвів до його продажі. До мене Аксентійчук прислав якогось представника купця, щоб міська рада дала згоду на припинення діяльності СП з метою продажі «Миру». Виконком на таке погодився і ЗАТ продав «Мир», отримав за майно, яке було на його балансі, грошові кошти на свій рахунок. А через тиждень у газеті «Трускавецькурорт” Аксентійчук опублікував статтю, в якій заявив, що Грицак продав ПК «Мир». Зараз дехто з моїх недругів, щоб принизити мене, користується інформацією Аксентійчука і розповсюджує далі неправдиву інформацію, але Бог їм суддя.

Не прикидайтесь щирим українцем, п. Якубенко, цитуючи Т.Г. Шевченка. Я пам’ятаю, як Ви висловлювалися про місцевих мешканців і патріотів України.

Та повернімося до теми верхнього бювету. Отже, бювет зупинили, ремонт коштуватиме 20 млн., на що не має коштів, проекту ремонту не замовляють, про перспективу вводу в експлуатацію ніхто навіть не згадує. Забули, нема об’єкту, який визначає розвиток нагірної частини Трускавця згідно генерального плану розвитку курорту Трускавець. Чому б це? Невже такі досвідчені управлінці, пройшовши вишкіл компартійної системи, маючі реєстрацію і великі активи в офшорних зонах, визнані судом таким, що вміють незаконно відмивати гроші, що збудували потужні п’ятизіркові готелі, не можуть витягнути якісь 20 мільйонів і справитися з ремонтом даху невеличкого бювету, фактична ціна якого з дахом не більше 10 млн. грн.? Ні. Справа в іншому.

Запахло смаленим. Печерський районний суд дав дозвіл податковій інспекції на вилучення оригіналів документів. Йде слідство. Треба намагатись рятувати здобуте неправдою майно. Яким чином? Бювет і частина гідромінеральної бази може бути привабливим подарунком корумпованим чиновникам в обмін на закриття небезпечного розслідування.

Міський голова через відкриту замовну судову справу, де третьою особою є ПрАТ «Трускавецькурорт», зайняв позицію «нічого не бачу, не чую, не скажу». Молоді, ще без досвіду депутати, прийнявши напіврішення, заспокоїлися, а Грицака, активістів, які ще щось «дригаються», надіються залякати відкриттям кримінального провадження «за незаконне перешкоджання господарської діяльності».

Хто ж має стати щасливцем золотоносного рогу достатку – бювету мінеральної води №2? Очевидно, що по розрахунках «наших благодійників», це хтось з впливових осіб держави, що «закриють» всі проблеми з законом і громадськістю. Сьогодні вже засвітився депутат від «Народного фронту» Стеценко Д.О., по запиту якого почали душити непокірних. В кулуарах наших «доброчинців» ходять розмови про вихід на самого прем’єр-міністра. Ось тоді б зажили…

А може міський голова одумається, депутати активізуються, прислухаються до громади і попрацюють над тим, щоб громада отримала громадське?

Рада Старійшин ініціювала заяву в Дрогобицьку прокуратуру про незаконну діяльність ПрАТ «Трускавецькурорт» з проханням накласти арешт на відчуження бювету № 2. Відкрито кримінальне провадження. Але цього мало. На слідчі органи тиснуть для підтримки ПрАТ «Трускавецькурорт». Потрібна підтримка громади. Чи будемо дикунами, пройдисвітами, популістами, дурнями, як нас не соромлячись в своїй пресі офіційно величають наші «благодійники»? Чи маємо розум і гордість? Думаймо і робімо!

Лев Грицак, генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин», міський голова Трускавця 2002-2010 рр.

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