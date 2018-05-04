Чим може займатися експертна рада?

На це питання дасть відповідь директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Пані Маріє, розкажіть, будь ласка, що таке експертна рада?

- Ми практично продовжимо тему громадських рад, звернувши увагу на вузьку спеціалізацію таких структур. Громадська рада може охоплювати широке поле діяльності, експертна ж – свою діяльність має акцентувати увагу на окремих проблемах життя громади.

Ключовою ознакою такої ради є її визначення — „експертна”. До складу такої ради входять експерти, фахівці, що працюють у неурядових структурах. Це можуть бути представники недержавних аналітичних центрів, юридичних, аудиторських та інших компаній чи науковці. Але членами такої ради не можуть бути ті фахівці, котрі працюють у державних органах.

Від такої експертної ради очікується, що вона може опрацювати для органу влади пропозиції в достатньо довершеному вигляді, як, наприклад, проекти управлінських рішень, аналіз регуляторного впливу, комплексний аналіз політики певного органу. Ця робота вимагає високої кваліфікації членів цієї ради.

- Як вона створюється?

- Формалізація створення таких рад може відбуватися шляхом видання відповідним органом влади наказу. Логічно, що орган влади призначає членом такої ради відповідного громадського експерта за його згодою. У даному разі таке призначення є визнанням кваліфікації певного експерта. Робота таких громадських експертних рад може значно зменшити навантаження фахівців органу державної влади.

- Який термін повноважень цієї експертної ради?

- Експертна рада може бути постійно діючою або ж тимчасовою. Постійно діюча експертна рада може бути створена при міському голові чи відповідному структурному підрозділі органу місцевого самоврядування для вирішення певних важливих проблем, коригування плану дій органу місцевого самоврядування, розробки проектів документів, аналіз певної регуляторної бази. Таким чином може діяти при міському голові експертна рада з питань підприємницької діяльності. До її складу мають входити компетентні особи в галузі економіки, ведення бізнесу та знавці нормативно-правової бази.

Не завадить тут і знання самої громади, її настроїв. Може створюватися експертна рада при відділі молоді, сім’ї. Саме вона мала би ініціювати різні заходи щодо вироблення та наповнення концепції реалізації молодіжної політики. А потім давати рекомендації щодо основних механізмів її втілення. Тимчасові експертні ради створюються для вирішення якоїсь проблеми, що існуватиме не довго, та все ж потребує негайного вирішення.

В деяких випадках експертні ради створюються в розрізі великих акцій чи заходів. Наприклад, ініціативна група мешканців не бажає будівництва на своєму подвір’ї автозаправки. Тому виступила із пропозицією про її перенесення. Та все ж потрібно фахово обґрунтувати її шкідливий вплив. Тому і створена експертна рада.

Аналогічних прикладів може бути багато. Основне, що ці ради створюються ситуативно та можуть проіснувати недовгий термін, успішно виконавши свою роботу та досягнувши мети. Варто знати, що і ці тимчасові ради діятимуть згідно певного регламенту та плану роботи.

Консультація надана у рамках рубрики «Посилення правової спроможності громад». Нагадаємо нашим читачам, що отримати консультацію з цього питання Ви можете, звернувшись до бюро правової допомоги, які є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресою: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

Також читайте