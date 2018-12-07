Чиста Україна – чиста земля

By  | 07.12.2018 | Filed under: Новини

Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Небаченими досі швидкими темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення. Прозоре, чисте повітря, блакитні ріки, озера, джерела, величні ліси, квітучі гаї – все це величезне багатство може зникнути, якщо людство не схаменеться.

6 грудня в читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбувся екологічний урок «Чиста Україна – чиста земля». Молоді користувачі бібліотеки ділилися своїм баченням впливу технічного прогресу на природу, вносити свою часточку у збереження навколишнього середовища.

З метою екологічної просвіти оформлено виставку-роздум «Людина і природа – союзники чи вороги?», основною метою якої було дбайливе ставлення до природних багатств України.

Підлітки дискутували біля виставки і переглядали запропоновану літературу. У нас є велика надія, що завдяки їхнім старанням люди відчують біль і розпач планети Земля.

Давайте зробимо, щоб наші діти та онуки дихали пахощами квітів, чули спів птахів у лісах, ходили по м’якій травичці, милувалися сходом сонця. Давайте залишимо їм у спадок чисту та прекрасну Землю!

 Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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