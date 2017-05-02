Чистий зелений світ навколо тебе

Світ прекрасний навколо тебе:

Сонце ясне і синє небо,

Птахи і звірі, гори і ріки –

Нехай він буде таким навіки.

Нехай людина добро приносить,

Бо світ навколо любові просить!

Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і техніки, неконтрольованого зростання населення Землі, інтенсивної деградації природного середовища під впливом негативних чинників. В нинішніх умовах швидкість науково-технічного прогресу на кілька порядків перевищує адаптаційні можливості існуючих живих організмів. Тому надзвичайно загострились багато проблем, а серед них одна з головних – проблема взаємозв`язку суспільства і природи, людини і навколишнього середовища. Все це призводить до порушення екологічної рівноваги, що складалася протягом тривалого часу і спричинює появу екологічної кризи , небезпечної для людей і довкілля.

Кожен із нас повинен чітко усвідомити, що ми не можемо просто заплющити очі на проблеми екології, які загрожують нашому життю та життю майбутніх поколінь. Свій внесок може зробити кожен: хоча б не засмічувати землю, по якій ходимо, посадити принаймні одне деревце, збудувати шпаківню навесні. Звичайно, це небагато, але, можливо, якщо кожна людина почне шанобливо ставитися до навколишнього середовища, це добре відіб`ється на ньому.

А природа – це ж краса! Це могутні ліси, горді гори, безмежні степи, це сонце чи місяць в небі, міріади зірок, біле сяйво Чумацького Шляху… Все це оспівано в народних піснях (ясні зорі, тихі води, чисте поле, синє море) і в творах великих митців.

Ліси – зелені легені планети – дарують нам свіже, п`янке, цілюще повітря. Та й озирнімося: все, що нас оточує (меблі, підлога, книги) подароване лісом.

Поля годують нас хлібом, на луках і степах пасуться тварини, що дають нам молоко і м`ясо, шкіру і вовну.

Годують нас рибою і несуть наші кораблі водоймища. І все це добро просто гріх не шанувати, не берегти. Адже людина сама – частинка природи.

І щасливою може бути, лише за умови досягнення гармонії, в злагоді з довкіллям. В іншому разі вона перестає бути людиною.

І так завжди. Перетворила людина природу на свою служницю, намагаючись силою взяти її скарби – і тепер не оббереться лиха. Бездумно вирубуються ліси – і земля перетворюється на пустелю. Використовує людина на полях різні добрива та хімічні засоби боротьби з шкідниками – і вже не знаєш, що можна їсти, що ні.

Зараз відбувається руйнування озонового шару, людству (і всій Землі) загрожує глобальне потепління, і все це неминуче відіб`ється на кожному з нас. Ми не можемо не помічати , що з кожним роком збільшується кількість людей, які страждають на смертельні хвороби, такі, як рак та СНІД, та помирають від них, а лікарі та вчені досі не виявили причин виникнення цих хвороб та способів їх лікування. То невже і це не може припинити нашого недбалого ставлення до природи?

Є надія, що незалежна Україна нарешті почне здійснювати на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров`я населення від негативного впливу.

Все на Землі, все треба берегти –

І птаха й звіра, і оту рослину,

Не чванься тим, що цар природи ти –

Бо врешті, ти його частинка.

Друже мій, люби життя,

Люби людей, природу,

А кривду кинь у забуття,

Як камінь в тиху воду.

Богдан Лепкий

З книгами на дана тематику Ви можете ознайомитися у Трускавецькій центральній міській бібліотеці.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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