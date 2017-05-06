Чия земля? Іванишина!

Голова Асоціації роботодавців та підприємців міста Трускавця Петро Іванишин немов з ланцюга зірвався. У своїх дописах в мережі Фейсбук він доходить до того, що дозволяє собі публічно ображати людей, принижувати їхню честь, гідність та ділову репутацію. Для прикладу, відносно моєї скромної особи цей пан вжив таких висловлювань як «професійний провокатор, цинічний брехун, шизофренічний Ключак», не кажучи вже про звертання в неввічливій формі «ти» (я з ним худобу не пас, до речі) чи якісь натяки на алкоголь (до продажу алкоголю причетний саме Іванишин, а я взагалі-то не вживаю).

Тож легенькою відповіддю на цю образу буде це невеличке журналістське розслідування, щоб пан Іванишин переконався, що має справу не з провокатором, не з брехуном, не з шизофреником, а з сумлінним, порядним та чесним журналістом. А мова піде про обкрадання трускавецької громади, корупційне діяння (зловживання владою) в формі отримання землі з порушенням закону.

Отже, 26 липня 2012 року Трускавецька міська рада на двадцятій сесії шостого демократичного скликання приймає рішення № 348. Ось уривок з цього рішення:

«8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між Трускавецькою міською радою (орендодавцем) та Іванишином Петром Кириловичем (орендарем), зареєстрованого 15.03.2012 року у книзі реєстрації договорів оренди земельних ділянок за № 461150004000082, на земельну ділянку площею 0,2617 га по вул. Помірецькій, з моменту реєстрації державних актів.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,1000 для будівництва та обслуговування житлового будинку (землі житлової та громадської забудови).

9.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,1000 га. по вул. Помірецька для будівництва та обслуговування житлового будинку (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,1200 для ведення садівництва.

10.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,1200 га. по вул. Помірецька для ведення садівництва (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,0417 для ведення особистого селянського господарства.

11.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,0417 га. по вул. Помірецька для ведення особистого селянського господарства (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича».

З цього рішення, підписаного тодішнім міським головою Трускавця Р. Козиром, видно, що договір оренди між орендодавцем (Трускавецька міська рада) та орендарем (Іванишин П.К.) розривається, а земельна ділянка площею 0,2617 га по вул. Помірецькій ділиться на три частини і кожна з них передається пану Іванишину. Одна як земля під будинком, друга як земля для садівництва, а третя ділянка – увага! – для ведення особистого селянського господарства!

Пан Іванишин полюбляє часто критикувати міського голову Трускавця 2002-2010 років Лева Грицака, зокрема і щодо нібито непроведення земельних аукціонів (хоча обов’язок продавати землю на аукціонах було запроваджено лише в 2008 році в часі прем’єрства Юлії Тимошенко). Так от, земельна ділянка площею 0,2617 га на вулиці Помірецькій за часів Лева Грицака власне і планувалася як така, що може бути продана на земельному аукціоні (!), а в місто надійдуть грошові надходження, які будуть використані згідно з бюджетними запитами. Тобто, за цю землю місто Трускавець отримало б гроші, які можна було використати на освіту, медицину, культуру, ремонт доріг чи щось інше.

Але не використало. Бо ніякого аукціону на цю земельну ділянку не було. Міська рада милостиво дала Петрові Іванишину цю землю (три земельні ділянки) у власність. Ось так. Чия влада – того й земля.

В своєму коментарі на Фейсбуку Петро Іванишин так пояснює отримання цієї земельної ділянки: «Я купив об’єкт незавершеного будівництва по вул. Помірецькій (і за немалі гроші), за яким була закріплена земельна ділянка. А там при Грицаку земля роздавалась «потрібним» людям «безплатно». І прекрасно знаєте, що в мене в першій санітарній зоні є житловий будинок, де не можна будуватись ні проводити реконструкцію, а потрібно відселятись».

Дійсно, це правда, що в першій санітарній зоні в пана Іванишина є будинок і закон забороняє там будуватись чи вчиняти якісь дії. Але пан Іванишин мовчить, що за відселення з першої санітарної зони він вже отримав квартиру – там, де зараз мешкає, на вулиці Стуса. А те, що взяв він земельку «для ведення сільського господарства» є звичайним окозамилюванням, бо ж в місті Трускавці НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО надавати землю для ведення с/г. Виняток зробили для обласного депутата від «Фронту змін» та особистого приятеля мера Р. Козира. Благо, що в часи Януковича на махінації на місцях великої уваги не звертали, бо регіонали обкрадали державу та нищили її в значно більших масштабах. Чи не тому ні прокуратура, ні СБУ, ні інші правоохоронні органи не звернули увагу на це рішення. А відповідно міський голова Р. Козир не поніс жодної відповідальності за те, що таке рішення було прийнято.

Це був золотий час для корупціонерів. Влада була закритою, непрозорою, тирани думали, що вони прийшли навіки. Але воля Божа була інакшою…

Підконтрольна Р. Козиру та П. Іванишину газета «Джерела Трускавця» зараз ллє крокодилячі сльози, «уболіваючи» за те, що у Трускавці зараз кожному учаснику АТО не надають землю. Було б смішно, якби не було так гидко. За часів мера Козира АТОвцям спромоглися виділити лише одну земельну ділянку – в не надто вдалому місці на вулиці Довбуша для спорудження будинку. І все, крапка. Більше земель для АТОвців не було, бо … Чи не тому не було, що такі люди як Іванишин отримували її для «садівництва» та «ведення особистого селянського господарства»?

А про війну Козира з волонтерами та про те, що «держава всім забезпечує армію і волонтерство – це приватний бізнес», можна писати окрему статтю.

Зрозуміло, що неспростовний факт отримання землі на халяву (без проведення аукціону) пан Іванишин та весь його інформаційно-політичний супровід не мають чим крити. Тому й вдаються до висловлювань «професійний провокатор, цинічний брехун, шизофренічний Ключак». Вважають, що вони можуть оббріхувати кого завгодно, писати під псевдонімами різноманітні наклепи та пасквілі, відволікати громадську думку. Для чого? Щоб ніхто не згадав про їхні порушення, про їхні земельні ділянки, будинки на тротуарі, незаконно встановлені рекламні конструкції, самозахоплення квартир, узаконення незаконного, відмивання коштів та інші корупційні діяння.

«Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде» (Євангеліє від Луки, 12:2-3).

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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